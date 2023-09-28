港男青衣連鎖快餐店食海南雞飯 疑驚見原隻生曱甴！網民:刺身?

出街食飯最怕就是食物內有小昆蟲屍體「隨碟附送」， 隨時胃口都無埋，還有心理陰影。 近日有位港男就好不幸地因陪媽媽出外食飯中伏不特止，還要是原隻生小強伴碟，樓主更拍片作證，令網民大感震驚。



近日有網民在FB群組「飲食黑店大全」發帖文， 指日前到青衣一間連鎖快餐店用膳，食完後驚見有原隻曱甴在碟邊，而且還未死，按樓主上載的相片和片段所見，應為該食肆的海南雞飯，而短片中該隻「隨碟附送」的小強雖然已反肚，惟曱甴仍生猛曱甴鬚「亂動」，「如果唔係為咗陪阿媽食都唔會嚟食」， 更直言已向有關食肆和食環投訴，並聲言 「以後都唔會再食」，還表示自己18歲才第一次遇到這種事情，已有心理陰影。

帖文一出，不少網民對原隻活曱甴感驚訝，「嘩，新鮮」、「當補品有蛋白質益身體」、「炒菜附送刺身？」、「高蛋白」、「証明冇農藥」，不過由於樓主表示食完飯才驚見小強, 所以有網民推斷「好明顯是佢唔小心跌落碟野度，所以換過碟就好了」.甚至有網民陰謀論以為是樓主自己將小強放入碟內虛報。

市民若遇到食肆衞生情況有問題，要如何才能投訴成立？如市民欲向食環署作出食物投訴，可致電食環署24小時熱線2868 0000 (此熱線由1823接聽)，投訴會交由食環署當值的衞生督察處理。市民當下最好保留証物以作證據，交予食環署去調查。 如食肆觸犯衛生法例，會遭受檢控，甚至被吊銷牌照。

資料來源 : FB