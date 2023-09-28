網民獲派大埔400呎公屋嫌細 帶風水師睇樓獲4字真言！網民:唔好要

對於居住的地方，大家都會有著很多的幻想和憧憬，但無奈香港樓價昂貴，又有幾多人真的可以擁有一間理想居所？日前（26日）有輪候公屋的港人獲派大埔新公屋富蝶邨的近400呎單位，但事主卻直指單位面積小，更找了風水師齊齊睇樓，對於要不要該單位相當糾結。帖子後來引起大量網民毒舌留言，怒轟帖主要求多多！



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香港公屋輪候時間一般申請者的平均為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，而非長者的一人申請者，可能長達30-40年，因此如果有「上樓」機會，應該會好好珍惜才對。日前（26日）一位匿名網民在Facebook「公屋討論區 - 香港facebook群組」上以簡體中文發帖，指遇到公屋的選擇困難，望網友們指點迷津。

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樓主稱自己輪最近獲首派大埔的全新屋邨富蝶邨，而在收到公屋上樓機會時，他便尋找了風水師傅來看看公屋單位的風水如何，結果師傅表示「座向不好」。另外，單位面積大小為35平方米（約376呎），因為他是5人輪候的關係，他直指單位「又很細」，擔心不夠住。綜合以上種種原因，他就發帖問網民一派富蝶邨「是否不要？」。

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網民看帖後不禁對樓主冷嘲熱諷，認為他身在福中不知福，許多人就算想上樓也上不到，而他卻要求多多，除了批評單位細之外，竟然還要請風水師睇樓睇風水。網民不禁留言「上公屋要睇風水，牛B」、「我都係第一次聽，真係好L嘢」、「香港地方細，對你身體唔好」、「簡體字，匿名，風水師….. 全部不適合住香港的公屋，呢啲咁X差環境的公屋留返畀貧窮的香港人住，你返大灣區好啲」、「住公屋又要睇風水，不如搵錢買居屋」、「風水師傅話凱旋門旺財又旺丁，座向非常好，去買吧」、「千萬別要，風水影響十分深遠，輕則破財，大則家破人亡！單位也很小，不是人住的」。

原帖：FB@公屋討論區 - 香港facebook群組

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