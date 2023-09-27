內地女搭的士疑被劏　尖沙咀去銅鑼灣收$183！網民憑收據揭開真相

在香港坐的士的受氣事件偶有發生，比如拒載、胡亂收費劏客、兜路等，有些是博大霧，也有些只是誤會一場。日前（26日）一名內地女子在香港搭的士疑似遇上劏客事件，她由尖沙咀坐的士到銅鑼灣，最終被收了$183的車資。由於車費比她想像中的昂貴，她直指該的士是「黑車」，帖文引起了網民熱議。



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對於的士業界的不良行為，政府曾指對的士濫收車資的態度十分明確，認為非法行為不應發生，執法部門會加強行動打擊行為，避免有害群之馬影響整個行業。日前（26日）一名內地女子由於趕時間和想避開人流，於是不搭地鐵而選擇搭的士。

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小紅書@若晨chen

她們在小路上截了一輛的士，在尖沙咀搭的士前往銅鑼灣。她稱在地圖上顯示路程只約3點多公里，但最終坐了30分鐘，期間繞了各種隧道。當她們發現不太對勁便問司機時，司機也顯得「吞吞吐吐，語氣越說越弱」。由於她是第一次來香港，不知道如果反饋投訴，加上下個行程時間趕急，便要求司機開收據，結果發現收據上寫上「隧道費」。她不禁怒呻「為什麼香港沒有打車軟件啊，真的害怕，下次再也不坐了。打車本來是為趕時間，結果花了180，還沒趕上」。

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據收據上顯示的士行程時間約33分鐘，總公里12.55、收費公里12.21、收費分鐘14.32、附加費$50，總車費為$183元。她也在貼出的收據附圖加上「黑車」字眼。

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然後對於內地女的指控，有網民拿出手機Call車程式，幫她估算了大約金額，稱不含隧道費已經要$100以上，而且「的士過海隧道費$25去程+$25回程」，如果為了避開紅隧塞車的車流而行西隧，雖然三隧分流後的士統一收費$25，但因為西隧較遠，公里數多一點也在所難免。大量網民力撐的士收費無問題，表示「這個價格沒錯。的士起步2公里27港幣，之後每200公尺1.9港幣」、「沒有隧道費你怎麼過海？」、「為了黑而黑啊？」、「尖沙咀到銅鑼灣要過海，地圖上顯示的是直線距離」、「其實連埋隧道費係正常嘅價錢，冇錢就唔好學人搭的士啦」、「上來就說是黑車，也是人才」。

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原帖：小紅書@若晨chen

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