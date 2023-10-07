內地女嫌30歲港男出手低 約會去薩莉亞食$50飯 網民一句揭重點

有人說，看男生有多重視你，就要看看對方是否願意花錢在你身上。不過若男生本身真的很節儉，是否又代表他對你很吝惜呢?近日有內地女在社交平台表示，正跟香港男生約會，發現男生雖然收入不錯，卻常帶她到廉價餐廳食飯，質疑是否跟該名男生繼續約會。



有內地女網民近日在小紅書以「HK香港dating約會疑問」為題在小紅書發文，指自己跟男生已是第三次見面，但男生只帶她到薩利亞食飯。她表示並非一定要到很貴的餐廳進食，只是認為對方收入不錯，至少也有4-5萬，「在香港約會吃人均50块的餐廒讓我覺得有點吃驚」，她認為對方已經30歲，而不是小男生學生談戀愛。

樓主表示，她以往跟男生約會，去人均100左右的地方也不是很貴，自己請男生吃飯至少選人均200以上，但「對方跟我說餐廳性價比很高他天天來吃」，質疑這個約會還有沒有必要繼續，「是真的節約還是摳門 （小家)呢?」

《大力女子金三順》劇照

帖文一出網民反應激烈，大部分網民表示這個約會不必繼續，「如果是拍拖一段時間我可以接受去薩莉亞，可是只是dating就不能接受了「，「直接說大家三觀不一樣」、「我男的，如果女方一般，只會去消費小於100的，酒店自助餐，人均800+也去過，得看女方吖」、「如果係彭于晏請你食街邊鋪都開心啦」，最後也有網民更一語道出重點，「都第3次，當你在意這餐飯而不是他的人就已經完了」。大家又認為樓主是否應該跟男生繼續約會下去再觀察呢?