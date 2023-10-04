移英港男狂呻「頂唔順移英L」只可說好英國故事！怒插：雙重標準

自英國放寬BNO移民簽證，有不少港人都選擇移居英國生活和工作。人到異鄉就當然要團結一致，互相幫忙啦，但日前有移民至當地1年半的港男就於網上大呻自己開始「頂唔順啲移英L」，他表示明白移民都是因「希望去一個比香港好的地方」，但都總不能永遠都只「說好英國故事」，他指每次一講到英國的不是，移英港人便會立即「load唔到咁」，但一講香港便會「點晒頭」，做人極度「雙重標準」，讓其表示「真係頂唔X順」！



日前，一名移英港男於連登討論區上發文表示，自己移民至英國1年半，但近日真的「開始有少少頂唔順啲移英X」，他表示網上不論是移英群組還是YouTube，移英港人對英國都只會會「十個有九個都話好」，就連他與身邊港人討論一些有關英國生活問題時，他們即使覺得「唔理想」，但都不敢去講和批評，全因他們「唔想影衰BNO簽證」。

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他表示，明白大家去英國都是「希望去一個比香港好的地方」，但事實上英國都有很多「唔好的地方」，但他們卻因不想「接受現實」和怕影響簽證而選擇不說，當大家一講英國的缺點「就好似load唔到咁」，但相反一講「香港衰嘢嗰陣大家就點晒頭」。因而他有任何有關英國的生活問題都只會找當地的local討論，因香港人真的「雙標準到爆」，讓他直言「真係頂唔X順」。

貼文一出即引起網民熱論，有網民表示超認同「連登都係只可說好英國故事」，「一講英國唔好就即被負皮」，有網民亦表示若要講英國的「好處」，除了天氣真「無乜野好過香港」，「呢邊想要熱鬧無熱鬧，行街買嘢嚟嚟去去都係嗰啲，仲衰過香港商場」，有網民指港人之所以會「自動滅聲」，除了怕影響簽證外，還要「畀人覺得移英係無揀錯，呃人想呃埋自己」，若說當地的不是則是「自打嘴巴」。