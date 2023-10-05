內地女遊日買CELINE被禁一舉動 霸氣回罵日本店員跪地手震道歉

購物時若遇到沒禮貌或服務態度差的店員，的確會影響購買意欲。近日有內地女在社交平台發文，指她日前到日本的名店CELINE買包包，卻遇上店員對她喝罵兼無禮摔門的經歷，狠批這樣的服務態度不能接受！



有內地女近日在小紅書以「讓日本人跪著道歉手發抖賣了個celine給我」為題發文。事源樓主遊日本到CELINE名店買新款 ava凱旋門包包，因糾結買黑色還是老花lisa色，於是問店員是否可拍照搜尋包搭配資訊，當時店員默許，而她最終決定買老花色。

當該店員入倉拿新包之際，樓主一時無聊便跟同行友人玩自拍，怎料被另一店員喝止表示不能拍照，樓主反駁沒有拍到店內陳列品，對方即回應連自拍也不行。樓主表示由於她的日語能力有限，同行友人立即替她出頭用日語回罵該店員，而該店員即大力關門入房。

截自小紅書

樓主表示，負責拿包包的店員回來後即嚇得手也震了，「一邊道歉一邊跪著整理包包帳單」（註:部分日本公司或會要求服務員蹲身或下跪侍客）」，對方更不斷低頭道歉，「真的是手抖得很厲害的那種」。

樓主認為覺得對方挺慘，「真的跟她無關還要替別人擦屁股」，所以當刻沒有計較也繼續買包包，但坦言「買奢侈品不舒服就說，來消費的又不是來受氣的」， 還說若對方有禮貌叫她不要拍要識趣，自言錢已付「難道你怕我拍了去打版嗎？」

帖文一出即惹來不少網民熱議，有網民分享類似經驗，指自己的日語老師在日本購物，店員聽到她打電話說中文對她的態度很敷衍，後來老師直接切换日語把經理叫過來投訴，最後店家道歉兼送大额優惠券，指「日本很注重服務文化的但就是欺負中國人不懂」，也有網民認為「就是日本人莫名對中國人有點優越感」，更指「發現日本對不說日語的人很不友好」。

《假面飯店》劇照

樓主及後也解釋，店方可能是怕有人拍片拍照假裝自己買了，然後發假貨給別人，所以不讓人拍照拍片，但樓主針對的是對方個人服務態度問題，「消費者遇到這種不禮貌對待，大多數人不論國家種族膚色有這個體驗絕對是投訴的」，也補充香港的時代廣場和澳門的CELINE態度是「巨好」，随便試随便看随便拿。」