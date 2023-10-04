內地電玩城推「活龜遊戲機」小龜洗衣機式狂轉圈！玩法令網民嬲爆

遊戲機的種類五花八門，如當紅的娃娃機，玩法要夠多變才能夠吸引更多的玩家，不過有活體生物在遊戲機內，又是否屬於不尊重生命呢？日前有網民在內地的遊戲中心內，發現店家竟在遊戲機內擺放了數隻活龜，更以強力的水流迫使烏龜一直轉圈，玩家要投幣將烏龜抓上來再帶走，玩法被網民鬧爆是「蔑視生命」！



小紅書@一盒芯芯

日前有網民發帖，表示在內地福州一間遊戲中心內，店家擺放了一臺全新的遊戲機台，遊戲機的形式類似「推寶石機」，只不過遊戲並非要靠機械手臂剷寶石換獎品，而是將「獎品」直接放在遊戲機內，只要夾到即可帶走。而所謂的獎品，是一隻又一隻的活體小龜，只要抓到烏龜，小龜就會由盤子從出口掉落，再一次傷害烏龜。

👉內地女狂數華嫂冰室3宗罪 店員竟因一事失控鬧客？網民：影衰香港

小紅書@一盒芯芯

據事主所拍攝的影片可見，在遊戲機內，至少擺放了5隻烏龜，牠們在充滿水的遊戲機內，被強大的水流沖得不斷旋轉。在27秒的影片內，有烏龜總共轉了超過5個圈，目測每5秒左右就轉一圈。期間小龜不斷掙扎拼命向前游，試圖尋找一個可以避開水流的地方，但是水深加上水流速度，烏龜只能隨水流一直旋轉。目擊一切的樓主不禁表示「遊戲廳已經拿生命開玩笑了嗎？小烏龜在水裡一直被沖得身不由己，好不容易抓住了東西停下，很快又會再次被沖走，別的遊戲都有人光顧，這個沒有人來玩，為什麼要出這樣的遊戲？」

👉內地女遊廟街3分鐘即被當企街 被男人瘋狂視姦!網民:穿這樣不意外

+ 3

網民留言狠批店家這種遊戲機的玩法無良，甚至可能影響到其他店家仿效，表示「天啊，養龜人表示看到這些就很氣，不尊重生命，這是在向小孩灌輸小動物的價值就跟玩具一樣的理念！這種商家不但扭曲孩子的三觀，而且踐踏生命，要在香港就等著吃牢飯了！」、「還有給小孩玩的釣魚的小烏龜太可憐了」、「天哪，我在裡面估計會很無助，好心疼」、「好難受啊......我去....地獄一樣....」、「養龜人看不得這個，撈金魚遊戲我一直覺得很不人性」，網民呼籲抵制加投訴，尊重一切生命。

原帖：小紅書@一盒芯芯

👉港女住深圳$200酒店中伏！落地窗透可疑人影嚇到換房 網民：不安