內地女狂數華嫂冰室3宗罪 店員竟因一事失控鬧客？網民：影衰香港

香港的美食餐廳有很多，有些是港人才知道的隱藏名店，也有一些是受遊客歡迎的網紅店，至於好不好吃就見仁見智了。日前（3日）小紅書上有不少網民分享關於在網紅熱店「華嫂冰室」的食評，不過卻有人狂數其3宗罪，更直指餐廳員工竟然因一小事而失控鬧客！



小紅書截圖

近來餐廳的服務態度成為了網民的熱討話題，更有人批評香港的服務業根本沒有服務可言，留在香港餐廳吃飯消費更是「智商稅」。日前（2日與3日）分別有兩名內地網民不約而同地，在小紅書上分享在香港美食網紅店「華嫂冰室」的食評，不過內容就是一面倒地列出3宗罪批評餐廳，直指「華嫂冰室體驗極差，不會再來第二次！ ！」等。

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第1宗罪｜扔餐扔單

事主表示她當日先是排了一個半小時的隊伍，才終於吃到，結果用餐體驗極差，令她感到餐廳「真的非常非常不友善！」。她當時與幾位河南阿姨坐在同一桌，形容當餐單送到時「她們點的餐感覺服務員直接是扔上來的而且給她們小票的時候也極不負責任，直接扔到了我的碗裡，服務員也不理會」。

小紅書@小子钦

第2宗罪｜胡亂收餐

除此之外，當時同桌的阿姨覺得麵有點鹹，於是要求店員幫忙加點湯，結果「服務生也沒確認，直接把碗拿走放在洗碗台倒完了！！同桌的阿姨很尷尬只能說那我就不吃了，也正吃飽了…」，這一幕令她感到非常生氣。

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小紅書@小子钦

第3宗罪｜必須搭檯 餐點一般

事主認為畢竟「華嫂冰室」算是網紅店，因此即使排隊的人很多很久、進店也而要搭檯，這件事她也可以理解。不過當好不容易上了餐後，結果味道真的不及預期，直言「招牌鳳梨包不如義順的豬扒包，並沒有網傳的那麼驚艷，排名第一的番茄濃湯通粉其實就是番茄醬比較濃，加了可樂雞翅的通心粉湯粉（裡面的豬 扒還算嫩），冰奶茶我點的少甜少奶，感覺味道中規中矩，略苦也沒有多驚艷，點了少冰結果發現和同桌的多冰一樣，奶茶很少幾口就喝完了」。不禁大嘆華嫂冰室是這趟旅行中最失敗的一次探店，批評「個人覺得排隊一兩個小時排到這樣的服務和餐食真心不值得，要去的姊妹們慎重…」。

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除了以上的事主外，另外一位內地女子也以「「避雷華嫂冰室，工作人員態度惡劣，粵語罵人！」」為標題發帖。她稱在10月2日時正在冰室內用餐，當時一位女店員拿起了桌上的一張單，便問那一桌的客人有沒有知道單子是誰人的，但因為每位客人都是搭檯，所以整桌人都表示不知道是誰的，結果女店員就突然開始罵人，事主更表示店員是「平等的罵了每一位在座的各位食客」。

事後她不禁批評「如果有人逃單，可以報警、可以調監控，就是不可以罵在場的所有食客，我們又沒有逃單，我們是素質有禮貌的遊客，她憑啥就對著全場開罵？ ？ ！」、「店員如果控制不好情緒，還是不要開店了吧，流量這麼大，沒有禮貌算什麼？ 上菜都是丟過來的，問一下是什麼菜也不耐煩，粵語大聲罵人，體驗感非常非常非常不好！」。

小紅書@迷雾森林

網民對於兩位內地女子的遭遇就表示同情及理解，「這些冰室網路越宣傳越不去」、「華嫂冰室本地人根本不會去。 老實說最多就是香港平均水平，也就鳳梨包還不錯。 排大隊，花大錢，買氣…」、「香港人都少去，只能說吃過，一般啦，價格又貴點」，還怒斥「真是厭倦每一個服務態度差的服務員，影衰香港，不想服務別做服務業」、「敗香港的好感」。

原帖：小紅書@小子钦、小紅書@迷雾森林

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