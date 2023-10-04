港女怒呻啟德Airside食串燒超搵笨　30蚊5粒肉碎!網民:好似廚餘咁

啟德站新大型商場「Airside」於9月28日正式開幕，適逢中秋國慶假期，商場一開幕便即吸引大批市民逛逛這個「新屎坑」，多間餐廳都大排長龍，人山人海。但日前，就有港女怒呻指自己於內裡一間中餐廳叫了價值30蚊5串的牛肉串燒，來到竟然值得只得「5粒肉碎」，讓她直斥餐廳「超搵笨」！



圖自南豐官網

啟德站新開幕的大型商場「Airside」內除了戲院、文藝手作店、寵物用品店外，內裡最吸引的莫過於多間不同款式的餐廳。但早前，有港女於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發文怒插指，其於商場內一間中式餐廳叫了5串共價值30元的「黃牛肉小串」，誰不知餐點來到時，竟只看到得「5粒肉碎」，份量少得驚人。

樓主還貼上一張「美食圖」，從圖中可見5串串燒，每串的份量都較為少，每串都只有1至2粒牛肉粒，樓主見此都不禁表示「以為係煲湯肉絲」，加上串燒的味道亦強人差意，讓她怒斥餐廳「超搵笨」。

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貼文一出即引起網民熱論，有不少網民看到樓主所貼的「串燒圖」都表示「我見到你個條乾柴烈火既肉 好心酸」，「好似廚餘咁」，「係咪人哋食剩㗎」，有網民串燒之所以份量少，是因則「人地賣竹籤架，肉只係陪襯！」，「少食多滋味」。但有網民則力撐餐廳指餐牌上的圖片都已經說明一切，「但係餐牌張相幾老實，都好細粒」，「明碼實價，個公仔相都係咁細粒，有咩問題呢？」，認為別人餐廳是「明碼實價」，明買明賣。