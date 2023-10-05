英國大學推出「魔法碩士學位」課程內容讀呢啲 網民:麻瓜都得？

《哈利波特》雖然已經拍完多年，但卻是不少人的集體回憶，近日英國就有大學公布在明年會提供魔法學位課程，真的「major in magic」不是夢，大家又有沒有興趣做哈利波特或者佛地魔?而究竟課程內容又是否讀黑魔法呢?



《哈利波特》劇照

根據BBC的報導，英國著名學府艾克斯特大學（University of Exeter）宣布，將於2024年提供魔法碩士學位課程，這將會是英國首批提供的魔法學位課程之一。課程負責人表示，開設這門「創新」的魔法與神秘學碩士課程，是由於「最近魔法與神秘學領域興趣激增」。

那究竟這一科是讀甚麼？抑或教人變魔術？Sorry別誤會，這個一年的課程其實將提供機會去學習巫術與魔法在全球範圍內對社會和科學產生的歷史影響，而學校也邀請了在歷史、文學、哲學、考古學、社會學、心理學、戲劇及宗教等領域具專長的學者，講授魔法在東西方的角色.......

University of Exeter網頁圖片

學校還補充指，這是英國僅有的少數可以結合魔法歷史研究與各學科的碩士課程。課程負責人Prof Emily Selove艾蜜莉·塞洛夫教授表示:「最近社會內外對魔法與神祕學的興趣激增，正符合我們社會最迫切的問題。」她指課程的核心內容在於去殖民化、探索非主流認知方法、女性主義及反種族歧視，學生可選修的課程包括：西方文學及藝術中的龍、亞瑟王傳說、古文字學、伊斯蘭思想、考古理論與實踐，以及中世紀女性的描繪等，可讓學生為未來從事教學、輔導、指導、文化遺產及博物館、圖書館、旅遊業、藝術機構或出版業等職業做好準備。

網民對這個課程的內容大多感啼笑皆非，而且膠味甚濃，「妙麗去讀，我就去讀」、「我覺得係英國魔法部想染指麻瓜世界嘅第一步」、「有無得學打魁地奇先？」、「CV寫Major in Magic，同人講主修魔法，型到爆」，不過也有網民表示對課程甚有興趣。翻查資料，原來《哈利波特》的作者羅琳都是這間大學的校友，究竟是巧合還是噱頭呢?