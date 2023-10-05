港女便利店買烏冬竟有鐵製大掛鉤 網民懷疑店員有暗示:追女仔高招

吃飯時最怕吃到不明物體，例如捲捲的毛改、只剩下一半的昆蟲、洗碗百潔布等等，無疑十分影響胃口。日前（4日）一位女網民在便利店購買了一份常餐，但在大快朵頤之時，竟發現撈烏冬內有一個鐵製大掛鉤，圖片在網路上即時引起大量網民熱議！



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日前一位港女網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」上發帖，表示日前自己在便利店內購買了一份常餐，但在進食時發現撈烏冬內竟有一個大掛鉤。從事主貼出的圖片可見，該個鐵製掛鉤就是在廚房經常出現的同款掛鉤，大小足有半個麵碗的寬度。

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FB@中伏飲食報料區

港女在發現碗內竟然出現如此「不可思議」的物件，不禁直言「常餐送掛鉤，好日唔幫襯一次，一買就中招，係咪可以報食環？！」由於銀色的掛鉤在烏冬中相當顯眼，顯眼得讓人懷疑為何掉在碗內而店員未有發覺，帖子隨即引起了網民熱議。

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不少網民忍俊不禁地調侃事件，表示「賺咗了，個鐵鉤都值兩三蚊」、「要俾客人覺得賺咗」、「碗嘢係唔係叫做清湯掛麵？」、「咁大個鉤淥面個位都睇到？ 佢當時做緊咩？」、「奧運吊環」、「拎返去洗下可以用喎」、「牙姐搵緊個鉤，好快啲拎返去」。還有網民笑指掛鉤是店員故意為之，稱「係咪個店員暗示掛住妳」、「就係想用個勾勾你返去買多次」、「憑乜野大家比一樣價錢，你果碗就有禮物送」，表示是「追女仔的高招」。也有樂觀的網民認為不必小事化大，因為既不是蟲蟲，也不是生銹鐵鉤，只要打電話或再次到店舖，應該就能夠妥善處理。

資料來源：FB@中伏飲食報料區