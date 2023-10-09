地鐵驚現中年活春宮 大媽奇怪蠕動！大叔伸手入褲咁做　網民:嘔心

人有七情六慾，但無論多有需要，在公眾地方也絕對不應行為不檢，萬一被目擊被拍下就更尷尬了。日前網上瘋傳兩段影片，片中一名中年男子和女子疑在地鐵車廂中行為不檢，只見男子手伸入褲，女子再有奇怪的蠕動。如此荒唐的行為全被拍下，畫面震撼網民眼球！



FB@爆廢公社截圖

日前網上瘋傳兩段影片，在第一段10秒的影片中，一名中年男子與一名中年女人正並肩坐在地鐵車廂的椅子上，兩人均戴上口罩。可見女子坐姿傾斜，埋頭俯臥在男子身上。女子一手搭在男子的大腿上，一手豎立擋著面容，男子則用手臂環抱女子。期間女子連續8次作出奇怪的蠕動行為，狀甚痛苦，男子則目視前方若有所思，但兩人所發出的「奇怪震動」非常明顯，相信已影響他人。

+ 1

而另一段13秒的影片在另一個角度拍攝，可見男子的手正在女子的背後靠近屁股處，並伸入女子的褲內不斷郁動，相信就是造成女子身體蠕動收縮的原因。片中可以看到車廂內有不少其他乘客，而兩人動作的起伏非常一致，就如入無人之境一般。

+ 2

如此震撼的一幕令網民嘖嘖稱奇，不禁留言「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」、「假如他那隻手又抓捷運欄杆的話...」、「以前真愛不分年齡，現在真愛不限地點」、「為什麼女的要這樣配合他？不覺得很丟臉嗎？大庭廣眾，如果男的那麼不要臉女的也是，那就真的天生一對」、「「是有沒有那麼急啊」」、「看第一個影片的時候，我本來以為他老婆癲癇發作，老頭無怨無悔抱著老婆，結果看到第二個影片……」。

影片拍攝者就未標明拍攝地點和日期時間，不過在影片中嘈雜的背景聲音中，疑有出現廣東話廣播，未知影片是否與香港有關。

原片：FB@爆廢公社