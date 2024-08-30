港鐵驚現中年活春宮？大叔伸手入女生褲咁做　網民：去打羽毛球啦

人有七情六慾，但作為一個成年人，即使多麼如飢似渴，在公眾地方應該控制好自己。而日（30日）就有條影片在網上瘋傳，片中一名中年男女在地鐵車廂卿卿我我，該中年男性更將手伸入女子的褲作奇怪蠕動，開放程度讓網民嘩然。



今日（30日）網上瘋傳一條影片，在這條20秒的影片中，一名中年女性和一名中年男性在疑似港鐵車廂中擁抱、卿卿我我，兩人身體緊貼，該名女子背對鏡頭，右手捉住扶手，依靠在男子的肩膊上，男子將其手臂圍抱女子，雙手更伸進女子的褲內不斷郁動，期間女子亦有2次作出奇怪前後蠕動行為，期後女子用右手主動搭在男子其中一隻手上，維持將近5秒才將男子伸手入褲內的手抽出，再拉高原本快要走光的褲子，而女子左手一直圍繞着男子，似乎不願放開。

兩人在其將近10秒的奇怪行為和蠕動非常明顯，片中可以看到車廂內還有其他乘客，但兩人伸入褲內蠕動的行為彷彿無人之境，直到影片完結，該兩名男女仍然緊貼對方。而影片更被後製加上羽毛球圖案。

如此震撼的一幕令網友嘖嘖稱奇，不少網民都笑稱去打羽毛球，「咁大個人，咩料啊」、「現場live表演徒手抆屎」、「在小小的花園裏面挖啊挖啊挖」、「趕唔趕得切book場打羽毛球」、「地鐵內嚴禁打羽毛球啊」、「大庭廣眾之下，咁都得」、「明白羽毛球場係好難book的」、「可能痔瘡發作要幫佢拗痕，睇開啲」、「攝咗張八達通入去」。

根據《港鐵附例》28H條，任何人不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為。如違反一經檢控最高可被罰款5000元。