桌球室活春宮！年輕男女當眾激戰　跟朋友邊傾邊做！網民：毁三觀

世風日下！近日社交平台瘋傳內地一對男女，在桌球室內竟公然「激戰」，而愛愛期間更全程跟朋友若無其事地聊天。片段在網上瘋傳後惹起網民熱議，完全毁三觀。



綜合內地媒體報道，近日內地瘋傳一段影片，片段事發在6月13日，一對年輕男女坐在桌球館旁的梳化上，女生不但跨坐在男生的大腿上，更伸手入對方的褲檔中，隨後女方身體更前後擺動，而男方則大膽地雙手撫摸女生的胸部，上演一場活春宮。而最令人震驚的是，兩人身旁竟有朋友坐著，而且友人更跟他們聊天，而且附近也有其他客人正在打桌球。

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兩人大膽活春宮的畫面，全程被閉路電視拍下，店主事後也表震驚，疑因此放上網「公審」。短片立時在各大社交媒體瘋傳，網友紛紛對該對男女公然在公眾場合如此行為表示毁三觀，「這是什麼操作？」、「會不會太飢渴了？」、「旁邊那男的是謎片導演？」

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人有七情六慾，但無論多有需要，在公眾地方也絕對不應行為不檢，萬一被目擊被拍下就更尷尬了。早前網上瘋傳兩段影片，片中一名中年男子和女子疑在地鐵車廂中行為不檢，只見男子手伸入褲，女子再有奇怪的蠕動。如此荒唐的行為全被拍下，畫面震撼網民眼球！

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