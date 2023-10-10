內地女迪士尼疑相機被偷 求睇CCTV遭警拒怒轟:若說英語會否不同?

出外旅遊向來都要小心謹慎，尤其貴重財物更加要放好，否則不小心被盜就麻煩，有時就算報警也未必有用。近日一名內地網民在社交平台表示日前到香港迪士尼遊玩，沒想過放在袋中的相機卻不翼而飛，而最令她氣憤的是，當她分別問職員及警方要求查看CCTV時竟被拒，最後更因警察一句安慰說話而大怒。



近日一名內地網民以「🇭🇰在世界上最快樂的地方阿sir竟對我說」在小紅書上發文，樓主指她日前到香港迪士尼逛商店，她當時只是逛了20分鐘，付款時驚訝發現裡面的相機不翼而飛，怎料店員竟回覆「我們沒有權限調取監控呢！」

香港迪士尼樂園將於4月21日重開。(資料圖片)

在友人的建議下樓主最終打電話報警，但樓主指及後有關人員的處理方法更讓她意想不到。首先樓主被要求在園區的後門進入一間小房間，警察也要求她拿出身份證件兼問事發經過，「我坐在椅子上一群人把我圍住… 還問我為什麼沒有告知保安，當時的氛圍真的不知道到底是我丟了東西還是偷了東西呢…」

《校對女王》劇照

警方接著向樓主查問了相機型號、物品價值、丟失時間後，當樓主以為可以看CCTV，「結果給我的回答是“沒有監控”“回去等消息吧」。樓主即質疑「那為什麼一開始所以工作人員都說自己沒有權限調監控呢」。而最讓樓主難受的竟是警察的一句安慰說話:「JC(警察)叔叔跟我說「開心點吧」「你來這裡是來玩的」…我當然是來玩的，不是來丟東西的啊！」樓主更懷疑若當時她一開便說英語，會不會結果不同。

帖文一出即惹來不少網民留言安慰，雖然大家都同情樓主遭遇，但也有不少網民認為事情處理跟是否講英文其實沒有分別，「真的跟本地人、香港人没關係，别動不動就往歧视視上引導」，更反問樓主「講英文會有不同？」，此外也有網民向樓主解釋，基於香港較重視私隱，即使是香港警方也不能隨意看其他店家的CCTV。

資料來源: 小紅書