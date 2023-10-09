港媽鬧港航不包寄艙行李費 終39公斤被收6位數求救！網民反鬧無腦

去旅行有人喜歡輕便為主，只帶一個背包即可；也有些人像是搬家一樣，行李箱兩大個也不夠用。不過無論哪一種方式也好，最重要的是搞清楚自己的行李限額！日前（6日）一位港媽在討論區上發文，稱自己遊日回程時，以為港航機票已包括寄艙行李限額，結果被收取6位數日圓的附加費！



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每間航空公司、每張機票的條款其實都不太一樣，所以在購買和出發前，要留意條款上的細則，才可以避少誤會的發生。日前（6日）一位港媽在親子王國討論區上發帖，指自己最近去程經由旅遊網站購買了香港飛北海道的樂桃航空機票，由香港飛往大阪，再由大阪飛往北海道。因為知道樂桃航空屬於廉航不包寄艙行李費，所以有事先購買行李限額。

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到近日旅程完結，港媽在北海道準備回港，她乘坐香港航空的航班，本以為「不是廉航以為包行李」，結果在櫃檯辦理登機手續時，她因為攜帶了39公斤的行李，被航空公司職員要求繳付100,600日圓（約5,300港元）的寄艙行李費用。她錯愕地表示「我見不止我們無買，還有部份旅客情況一樣。我想知而家香港航空唔包行李嘅咩？」

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帖文引起網民熱議，當中大多留言都直指是事主在購買機票前未有看清楚條款，指出港航雖然不是廉航，但在疫情期間已更改政策，現時機票有分成3種不同的行李限額，分別是無行李（只包7公斤隨身手提行李）、20公斤和30公斤。有網民也留言批評事主「如果包行李，買咗既機票會有寫，唔寫即係無包啦，自己有責任去睇，就算包也要知包幾多kg 行李」。也教她可以將行李EMS快遞回港，價錢可以便宜一半左右。

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除此之外，也有網民嘲諷事主即使港航包行李也好，也肯定不會包「39公斤」，所以十分肯定事主未有做任何功課，也未有計算過行李重量，只是在「瘋狂購物買買買」後便將戰利品塞在行李箱直接上機，嘲諷她「第一次去旅行？」、「就算包行李，39kg都一定超重」、「以為？咁你以為係包幾多kg？無上限？香港人真係又一次令我大開眼界」、「你唔睇清楚，今次當交學費囉」、「一見到機票平就狗衝，其他嘢唔理既後果」、「39KG先收十萬日圓，抵啦」。

原帖：親子王國討論區