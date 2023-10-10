港男寵物公園放狗轟清潔工洗地　拍片公審2宗罪！網民：有屎唔洗?

不少狗主不論風吹雨打，每日都會帶心愛小狗落街散步，所以全港在多區都設有寵物公園，方便狗狗在安全情況下跟其他狗狗社交和上廁所，而康文署也要定時找清潔工在場內進行清潔。不過近日有網民帶狗狗外出去寵物公園放狗卻遇上不快事，指清潔工在無預警下洗地疑惹來不便，結果反被網民圍插。



日前有網民在「將軍澳主場」FB群組發文，他指將軍澳寵物公園以往只是每日早上七點半至八點半先清潔，但當日樓主下午四時入寵物公園放狗時，有清潔工向他突然表示要洗地，「之前毫無預兆」，更指對方一邊噴水才一邊叫他們走，「真係雞飛狗走」，更明言星期一會打去康文署投訴。

樓主更將清潔工洗地短片上載至帖文中，從片段中所見一名清潔工正使用水槍在寵物公園洗地，拍攝期間對樓主不發一言。在留言區更指是公園白紙黑字寫明洗地時間。「我話咁理直氣壯，應該清場、鎖閘、清潔，佢無答我！」而樓主更貼出投訴康文署的截圖，從截圖中的投訴內容顯示，下午四時洗地沒有事先通知，又指清潔工噴水洗地才叫所有狗主離開，「一不依時間、二不依程序」，沒有清場鎖閘洗地，「我要喺工人噴水時捉返隻狗，我同隻狗都全身濕晒」。

帖文一出即惹起網民一面倒負評，揶揄樓主「洗地前應該要刊憲先得」、「 清潔工人咁辛苦都要比你投訴，真心癲」，「清潔人員因清潔而被投訴 有趣有趣」，有聲稱目擊「事發經過」的網民留言指，當時已聽到樓主不停鬧清潔工阿叔，「又話人x街，又叫人打交咁」，直指覺得清潔阿叔已經好克制默默地洗地，認為當日不少狗主在現場放狗，但「都冇人幫你口出聲怪個清潔工，如果佢真係好大問題，應該唔會只得一個狗主咁大反應」， 大家對事件又有何睇法呢?

資料來源: 將軍澳主場