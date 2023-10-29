內地男哭訴捐精慘痛經歷 怨捐精4次補助超少還要貼錢： 錢很難賺

內地人類精子庫曾呼籲當地的大學生「捐精」，早前成功捐精者最高可獲人民幣¥7,500（港幣約$8,732）的「人工」。不過想捐精也不容易，近日就有網民分享自己在上海的捐精經歷，過程不但舟車勞頓令人疲倦不已，而且補助的金額也比預期中少，不禁大嘆「錢很難賺」。



圖片來源：小紅書@西林盘泥

近日有内地男網友在社交平台小紅書以「捐精的錢真的好難賺」爲題，分享自己的捐精經歷，感嘆捐精沒有想象中那麽簡單就賺的到，在真正捐精之前就要經過兩次免費體檢，直到合格爲止才能真正捐精賺錢，而Po主前後也去了四五遍，甚至要自己貼錢覆查結果。

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Po主表示在體檢合格之後便可以開始捐贈，一次捐獻需要15毫升積液，因此一次便要射精3-7次，合格的話可以收到￥3000-4000的補助，而每一次的射精的精液都需要經過多項檢查結果，需要捐贈者達到濃度、活動力、原細胞、精液量的要求，例如最近熬夜令活動力不足，精液不及格就不會收到補助，就只有￥50路費了，Po主表示總共去了四次，就只有兩次合格，報告更有建議的禁欲時間和日常生活的注意事項，例如取精時要有性幻想等、清洗外陰後要換内褲等。

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圖片來源：小紅書@西林盘泥

在捐精半年之後的會復查HIV（愛滋病檢查），雖然官方表示是一次性領補助，但Po主反駁「這個絕對不是直接拿的！最後會按你管數的比例領的」，表示自己雖然預估捐精收到的款項是￥7000，但最後自己連路費補助只收到￥2000，理想與現實落差竟成￥5000，只拿到預估金額差不多四分之一，他更在文尾感嘆「捐精路漫漫，想靠這個賺到錢很難的」。

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事件一出引起不少内地網民留言，大多數網友表示其實國内的捐精要求已經比較低，沒有太多顔值、身高、學歷的要求，相反在外國需要符合多種條件才能捐精，「國内只要身高168、大專學歷就能捐」、「國外的精液庫是可以挑的，國内就是開盲盒」、「我要知道這玩意能掙錢，初中就成首富了」、「桃李滿天下」。

資料來源：小紅書@西林盘泥