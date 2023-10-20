港女叫燒蠔外賣$98/3隻 打開驚見超肉酸！網民鬧爆：以為是廚餘

吃外賣是香港人的常態，選擇眾多之餘，在飲食這方面香港人更是絕不吝嗇。近日，一位港女在社交平台分享了一間於九龍城的串燒店外賣，食物賣相驚人，她更指當她打開盒「真係嚇一嚇」，網民看見都一同鬧爆餐廳食物質素差劣。



Facebook截圖

近日，一位港女在Facebook社群「飲食黑店大全」發帖，分享她在九龍城的一間串燒店買了接近港幣$400元的外賣。其中，有一份燒蠔售價為港幣$98元3隻。怎料，她回到家一打開盒，只有3粒大約一元硬幣大小的燒蠔，盒的周邊佈滿微焦的調味料和多餘的油。「呢個盒淨放3粒蠔冇其他食物令佢咁樣衰，真係嚇一嚇。」

事主認為價錢並不是問題，但就質疑餐廳的食物質素，她怒斥「我叫得就知係$98三隻！但係咪比呢啲質素我先！想唔想像到幾嬲先？98蚊食咁嘅嘢」雖然賣相嚇人，但港女都有進食，可惜都挽救不到這份燒蠔的質素，她指「仲要好咸。未講呢三粒蠔嘅油多到不得了！」

《愛回家之開心速遞》劇照

除此之外，事主更指店舖正進行加購優惠，加$1元就有一隻手羽先（雞翼）。「我加咗兩隻，返到屋企發現係漏咗冇比我㗎！」事主亦有解釋自己買了近$400元的食物，店舖亦裝好了食物盒入袋，就沒有刻意檢查，怎料回到家就收到這份「驚喜」。

《美麗戰場》劇照

事件引起網民紛紛留言，大批網民替事主不忿：「你唔講我以為係廚餘嚟」、「我以為係發霉」、「無睇字的話，以為食剩啲乜嘢要準備丟 」、「睇到都反胃」、「諗住信得過你唔check返到去打開個盒一係就樣衰到好似廚餘咁一係就漏呢樣漏嗰樣」。