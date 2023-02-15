內地精子庫告急勸大學生捐精　可賺8000蚊「人工」呢類港人可以捐

近日，內地多個省份的人類精子庫都宣布告急，不斷呼籲大學生們踴躍「捐精」，只要捐精者具備所需條件和合乎資格，更成功捐精，則可獲得4,000-7000元人民幣的補助，但想要捐精卻並非易事，捐精者不但要有大學學位，連身高同樣貌都有超高要求!咁究竟香港人有無資格捐精呢?



圖自陜西省人類精子庫官網

內地雲南和陝西人類精子庫紛紛都向大學生們提出倡議，希望他們能夠「獻出一份愛心」進行捐精。內地傳媒《天目新聞》表示，根據2019年《中國婦幼健康事業進展與報告》表示，內地不孕不育率高達10-15%，有近5000萬人面臨不孕不育的困擾。以提出倡議的陝西省為例，已婚夫婦不孕不育率高達15%，其中40%是因男士的精子問題，但全國的人類精子庫卻僅有27家，而男士們一生亦只可捐一次精，供不應求。

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而先前，因內地疫情關係，大學需要封校管理，因而捐精的志願者減少，而患者卻每年都有，另精子庫存告急。此外，內地對捐精者的要求亦相當嚴謹，和要求甚高。就近日所提出倡議的陜西精子庫一共向捐精者提出4項基本要求，包括需要為中國公民，持有二代身份證、年齡界乎20-40歲、擁有大專以上學歷及淨身高有168厘米或以上。捐精者需要經過2-3次的精液化驗、抽血化驗和體格檢查，若通過篩選，則能捐精，次數大概6-10次，在捐精過後捐精者需要進行6個月HIV愛滋病的複查，若果全部通過和成功捐獻的話，最後則可以獲得$5000元人民幣補貼。

圖自《Vista看天下》

除了高度、學歷和年齡外，大部分省份要求無傳染病、殘疾、遺傳病史、色弱、色盲等等，惟有些省份對捐精者的要求更高，內地《Vista看天下》雜誌就整理了內地各個省份人類精子庫的捐精要求，相比下北京要求最多且最高，北京精子庫除了基本上述要求，更要求捐精者的BMI(體重指數)需要為30以下，五官端正、無明顯脫法、無不良嗜好、有良好的生活習慣，捐精者更要在未來一年常住在北京，完成整個程序則可得5,150人民幣。而多個省份中，最高補補貼的省份為上海，在成功捐精後一共可得7,000元人民幣的補貼，即約$8,029元港幣。

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捐精倡議亦引起網民熱論，網民表示「捐精補貼仲高過返兼職」，更高呼「想捐」，但有網民「生仔都要睇高度，慘!」，「170以下=殘疾人」，反問道「生得高精子會強壯啲嘅?」，此外，網民更表示倡議中更要求捐精者有大學學歷，但現在很多「高分低能」，有學歷亦不等於有高智商。

其實港人能否到內地捐精呢?根據多個省份的要求，大多都表示捐精者需要為中國公民，而且擁有二代身份證，更要能於當地逗留一段時日，因而只有香港身份證的居民，暫並不能到內地進行捐精，但如若你為中國公民，並同時擁有中國內地身份證和香港身份證的男士，則或許有資格幫精子庫盡一分力!