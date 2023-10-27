港女長文感激將軍澳醫院　病父入院3日離世獲准一安排:他微笑離開

親人病危，摯親也希望可以在對方人生最後的一段路程陪伴。近日一名港女在社交平台上帖長文，指自己早前父親病危需入住將軍澳醫院，雖然最終入院三日後不治，但十分感激該醫院的醫護在父親最後的日子特准安排獨立房間，讓親人可以陪伴在側並無憾離開人世，更感恩「世界很善良」。



將軍澳主場FB截圖

近日有網民在「將軍澳主場」的FB發帖文，指早前有人在群組內稱覺得將軍澳醫院好可怕，認識的人都有入冇出，於是PO主決定發帖文為該醫院平反，「雖然我爸爸最後都冇出到院，但我想寫篇長文，講返我遇到的將軍澳醫院醫護有幾好。」

PO主表示，在今個月初父親因病入去寶琳睇門診，後來要召喚救護車入將軍澳醫院急症室，入院過程PO主一直陪伴父親左右。她指等上病房期間，要抽血、照X光、照掃描等等，見證醫護有多忙，「想搵個人問下野都難」，而且沒經歷過未知程序/步驟，「張床推黎推去」，內心其實好不安。

資料圖片

她指當日返到屋企，接到醫生電話詳細解釋病情，也特別開放給他們隨時都可以去醫院探訪爸爸，「意思係已經冇乜機會可以出院了，要有心理準備隨時會道別」。由於PO主是大家庭，就算分批2個2個輪流採訪，都會打擾到其他病人休息，於是向病房姑娘提出，是否可安排父親至可容納9名家屬的病房，讓他們可陪伴父親到最後，但有醫護婉拒指：「見病人嘅呼吸方式未去到最後階段，應該未係時候......」

PO主再找另一位醫護幫忙，該醫護請示主管後亦爽快批准，讓父親轉移至一間單人隔離病房，最終事主和家人得以陪伴父親，走完他人生最後的1至2個小時。「最後我哋一家人，可以陪住爸爸走佢人生最後的1-2小時，講曬我地所有想講既野，從爸爸微小既表情變化，知道佢聽到我地既說話、有少少淚水、有少少微笑地安詳離開了。」

《白色強人》劇照

事主在文中特別向一位「戴眼鏡、高高瘦瘦嘅外科6s病房男醫護」和其他有心的醫護人員抔示謝意：「我哋每一個屋企人都好感恩你哋幫爸爸嘅痛苦減到最少，成全我哋每個人想同爸爸道別嘅心願。」 更慶幸住在將軍澳，「好彩是將軍澳醫院，好彩你地係將軍澳醫院醫護。」

不少網民見到PO主的帖文後都俾心心為PO主加油及折哀，也有不少網民分享個人或親人的住院經歷，「呢個世界唔需要更多投訴， 而是需要更多的表揚」、「感恩你們可以與爸爸好好道別」、「覺得醫護幾好，相比其他公立醫院（我媽住過）算水準以上了」，PO主也在文末補充，看到不少留言都遇到好多好人，「感恩呢個世界仲有咁多善良」。