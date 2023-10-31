內地女Agoda訂房到埗被取消　客服竟咁處理!網民教平台訂房點避雷

今年終於開關，港人都迫不及待出國去旅行。為了輕鬆預訂酒店，方便比較各式各樣的酒店性價比，大多數人都會用網上平台訂酒店。不過，近日就有位內地女在社交平台發帖分享她的不愉快經歷。她早在Agoda訂好的酒店，到達後才被通知無法入住，客服的解決方法更是令她無語至極。



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖，分享她和媽媽一同到韓國旅行時，到達酒店後才被知會未能入住，令她怒勸「避雷不負責任的 Agoda」。她稱，在早前就經Agoda訂了韓國釜山一間酒店的海景雙人房，住3晚的價錢共約人民幣¥878元。但當她到酒店準備辦理入住手續時，職員卻告知並沒有她的預訂記錄。她隨即向職員出示Agoda App確認訂購的資料，經過半小時多的翻查後，職員向她說明酒店早前尚未接受她的預訂亦未曾確認訂單，但Agoda就擅自接受了預訂，酒店都無法提供住宿。

內地女隨即聯絡Agoda客服，對方則向她提供2項方案。首先是，免費取消酒店的預訂再賠償10%的Agoda Cash予她抵銷下一次預訂酒店的費用。她指「差不多人民幣90多，你覺得夠用訂一間last min（臨時）的酒店嗎？而且還是韓國公眾假期一晚都要人民幣1000多左右」，內地女怒斥平台不合理的賠償：「你覺得你們犯得離譜的錯用一個10%，人民幣90多就可以彌補嗎？」認為90多元賠償遠遠不及在假期時段，重新臨時訂購一間酒店房間。

Agoda客服提供的第二個方案更是令事主火上加油。經過一小時多的等待，客服終聯絡事主可以為她提供另一間酒店房間。怎料，事主驚現Agoda提供的另一間酒店，是一間情趣旅館。內地女更是怒氣沖沖「好家伙一晚人民幣100多，一開始說會給我相同評級的酒店。結果給了我一間旅館，我一開始可是訂人民幣300元一晚的海景房啊！一整個無語了！我跟我母親去旅行，要跟我母親住一間情趣旅館嗎？ 而且都不知道會不會有針孔攝像頭，也怕環境髒。」她表示Agoda所提供的酒店不但不達評級標準，更是一間情趣旅館，令事主完全無法接受。

無奈之下事主只能夠接受方案一，但行程被破壞之餘，更是十分憤怒Agoda的做法「給出的解决方案如此的敷衍，好歹也是個大公司，真的對Agoda失望至極。」導致兩母女在最後一天，正值星期六完全找不到臨時的酒店房間，最後只能在汗蒸房渡過了一晚不眠之夜。

網民見及都為事主抱不平：「你太温柔了，後續得讓他們把差額補回来」、「他們只是中間人，可以不負責就不負責。」亦有網民教若在旅遊平台訂酒店，其實最安全做法是發電郵給該間酒店，以確認是否已預訂房間，通常酒店都會在一兩日內回覆。