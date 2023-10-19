港女Agoda訂酒店到埗被拒入住　酒店因一理由不退錢　網民:是你錯

港人到海外旅行時都會透過網上平台預訂酒店，可以比較酒店地點價錢，又可以看到酒店設備，預訂過程也很方便。不過最近一位網民到日本旅行時就遇到不愉快的經歷，明明在網上預約了酒店，但到埗後竟被酒店告知取消入住，而且還不能退錢。



（小紅書 截圖）

一名女網民在小紅書上分享到自己原訂於10月8日凌晨乘飛機到東京旅行，但因得知當天應該會有颱風，於是在6日下午立刻改機票至7日凌晨出發的航班。亦馬上到網上平台Agoda訂酒店，「凌晨的飛機估計也睡不太好，想說訂6-8號的兩晚酒店，我們到達東京就能立刻入住不用等到下午3點才checkin」。

誰知她在7日早上10點到達APA酒店Check-In時，卻被告知所訂的房間已經沒有了，並要取消訂單。據酒店所説Check-In時段是下午3時至晚上10時，因他們太遲入住，酒店有權可以取消訂單。若他們早上才到達酒店則需要提前告知。網民表示，其實自己在6日晚上8時才上Agoda訂酒店，當時曾想透過平台電郵酒店，但一直不成功，沒想太多就去了坐飛機。沒想到會因爲Check-In時段而被取消訂單，甚至不獲退款。

因酒店沒有會説普通話的人，她於是打漫遊電話到Agoda，希望他們能作中介解決事件。沒想到Agoda亦表示基於酒店規定，他們的確有權全數扣錢不能退回。但女網民打開Agoda上酒店的條款，發現並沒有寫最遲的入住時間和入住規定，認爲酒店是看他們第一晚沒有Check-In，就直接將房間租給別人。

網民指Agoda上酒店的條款並沒有寫最遲的入住時間和入住規定（小紅書 截圖）

最終女網民和Agoda和APA酒店的人理論了3個小時才獲得退款，當下「真的感覺是被欺負，又好無奈，又好累，唉，真的是很難忘的一次入住」。有不少網民都留言表示同情她的情況，但亦有人認爲酒店有權按規定做事。「酒店沒有錯，如果不能準時到達必須通知他們... 每家酒店都是這樣」，又指「預設都是這樣子的呀，如果你超時沒有入住又是限時取消的訂單，正常操作就是不退款」，旅客應多加留意酒店條款避免這種情況發生。