網紅直擊大阪$44/晚酒店　35呎激讚性價比高　網民：好過重慶大廈

去旅行揀酒店最緊要平靚正，不少港人爲了可以多點預算購物、飲食，都不會去住貴酒店。早前有YouTuber到大阪西城時，就拍片介紹了一間入住每晚只需850日圓的酒店。到底約44港元一晚的酒店是怎麽樣的呢？



（YouTube截圖）

日本YouTuber「タケヤキ翔/ラトゥラトゥ」早前上載一條影片，當中到訪一間位於大阪西城區的超平價酒店。他講到酒店住宿一晚只需要850日圓（約44港元）。雖然收費便宜，但網上評語不太好，是該區網上評價最低的一家酒店，傳言沒有人打掃、被子超污糟，房間更是不能鎖門。

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從影片中看到，酒店的裝修比較殘舊，走廊狹窄亦很昏暗。進房間後空間亦一樣窄，墻紙變色，只靠頭頂一盞拉綫開關的燈照明。房間只有一人臂展的寬度，放有一套床墊，也有一部小電視。房門旁的一個小型雪櫃，打開後不但完全不凍，還佈滿不明污跡。雖然亦設冷氣機和暖風機，但兩款電器均十分殘舊，不能正常運作。

而因爲房間内沒有獨立廁所，住客需要到公用廁所如廁。如果要洗澡也需共用澡堂，洗澡時段只到晚上8時50分。

不過「タケヤキ翔」講到，廁所衛生情況極差，馬桶堵塞的情況很常見，但這間酒店甚至連尿兜也堵塞，看到後非常嘔心。而且酒店房不能鎖門，因此離開他房間時也將貴重物品帶走，前臺員工亦坦言曾出現不少住客物品被偷的事件。但住了一晚，他亦講到酒店周邊環境清靜，半夜並沒有噪音，因此其實睡得很好；以850日圓一晚的價錢也非常合理。不知大家去大阪旅行時又會不會爲了慳錢兒考慮住這種超平價的酒店呢？......