去日本旅行水喉水可以飲？ 調查揭當地人根本不會喝！原因竟是...

世界上大部分國家的水喉水都不能直接飲用，按日本國土交通省的資料指只有12個國家可以直接飲用自來水。當中包括港人最愛的旅行地點之一日本。不少港人到當地都會直接飲用當地的水喉水，但最近有網民就爆料講到，當地人根本不會喝水喉水？！



大部分港人都會將水喉水過濾、沸騰後才飲用，或者購買樽裝礦泉水、蒸餾水。但日本的水道水可以直接飲用，因此有不少港人到當地旅行時都會帶一個水樽，從酒店的水喉直接裝水喝，在旅程中補充水分。有網民最近就在討論區上問到大家在日本時會否直接飲用水龍頭的水，引起網民熱議。

該網民講到自己剛從日本旅行回來，明明聽說日本水喉水可以生飲，但發現大多數的人還是到便利商店買水。有不少網民表示若酒店標明水喉水可以喝都會直接喝，亦有不少網民指至少會以熱水壺燒滾後才喝，或只喝酒店提供的樽裝水。但有網民連餐廳的冰水也不會喝，而是直接到便利店買水喝。當中甚至有網民表示，「連我日本的朋友都不會喝，你喝？」。

按日本内閣府的一項調查指，只有43.9%的人會直接飲用水道水。據報當中飲用自來水比例最高的年齡層是70歲以上民眾。而越年輕，直接飲用自來水的人數比例則會下降。實際上在網上搜尋「水道水」時就會出現「刺激皮膚」、「對頭皮不好」等關鍵字，亦有不少擔心水喉水重金屬、細菌及有機氟化合物含量，喝完會肚子疼等意見。

不喝水道水的日本人當中除了擔心内含物之外，亦有很大部分人是因爲覺得「味道不好喝」。日前NHK的一個晨間電臺節目中亦討論到兒童不喝水的問題，因經常喝果汁、運動飲品等飲料，而對無味的水道水產生抵抗。

那麽日本人不喝水道水，到底喝甚麽水呢？内閣府調查中就指有33.9%人選擇購買和飲用礦泉水，28%的人安裝了過濾淨水器。社交平台上亦有不少人都會批量網購樽裝水，甚至表示家中引入了飲水機，不會飲用水道水。