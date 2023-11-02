調查揭年輕人患「電話恐懼症」暴增!逾7成怕打電話、聽鈴聲已焦慮

近年不少人都會選用Whatsapp、Instagram等社交平台與人取得聯絡，Z世代更是因爲成長在網絡及電子產品急速發展的時代，很少會打電話。最近日本的一個調查就顯示有7成以上年輕人都有「電話恐懼症」，從不會打電話。有年輕人甚至電話中的聯絡人只有6個！



有最近調查指20多歲的受訪者有逾70%人表示「不擅長在工作中接聽電話」（節目截圖）

日本晨間節目《めざまし8 》日前分享「株式会社ソフツー」10月24日公佈的「電話工作調查」指20多歲的受訪者有逾70%人表示「不擅長在工作中接聽電話」。節目進行街訪時，有24歲的受訪市民表示自己將LINE帳號分享給上司，所有事基本都會用LINE溝通，如非必要都不會打電話；「因爲不擅長打電話，所以每次打電話前都要先做心理準備」。

相反有「上司世代」的受訪者表示認爲打電話最方便，比打字回覆能更有效率地解決問題；但Z世代就從來都不會接電話，感覺與他們有隔膜。就業專家泉澤恵一朗表示，年輕人不喜歡自己的時間被打亂，收到電話又不知道對方要談甚麽就會感覺到害怕。

除了因爲打電話的經驗比較少而會感到恐懼，Z世代也覺得聽電話會打斷自己工作形成壓力，對方若有問題很難即時回答。而且電話不會留下文字記錄，出現爭執和誤會時也沒有辦法作證明。節目受訪者表示除了工作之外，日常中也不會打電話，不但沒有儲存任何朋友電話號碼，電話聯絡人甚至只有6人。

節目播出後亦在X（舊Twitter）上引起話題，不少網民都表示同意因電話會留下文字記錄，又不能像郵件或短訊作更改，所以如非必要都不會選擇打電話。當中有網民分享到「我因工作中的出現電話恐懼症，而患上了焦慮症和抑鬱症」，不論多久都不能習慣。亦有網民表示「若餐廳必須要打電話才能預約，我會直接放棄不去吃」。不知大家又對打電話又有沒有恐懼呢？