女權領袖要求禁拍AV惹怒SOD片商 激推「女權鬥士AV」劇情超崩壞

日本推出AV新法一年，期間不少前演員提出要求AV下架，也不時有女權團體出力要求禁年輕女生拍AV。近日有片商忍不住還擊，而還擊方法竟是拍一套有關女權鬥士AV醜聞來諷刺女權領䄂，令本尊在X（原名twitter)發文怒轟。



AV女優月島櫻主演女權鬥士AV

事源女權組織Colabo一向反對AV片商用年輕女生拍AV，認為社會應該拯救遭到性剝削的10~20歲少女，而此組織的創辦人，就是前AKB48成員仁藤萌乃的姊姊仁藤夢乃。不過早前就有報導爆出，Colabo虛報200萬日幣帳目醜聞，創辦人仁藤夢乃也被狠批是打著女權旗號賺錢的「冒牌鬥士」。

AV片商SOD就「唔聲唔聲嚇佢一驚」，竟抽水推出一部女權鬥士醜聞為題材的AV片（番號FTHTD-039）。劇中女權團體咁啱叫Connbe，還找來AV女優月島櫻、稻森美優演出，故事內容設定稻森美優是一名陷入假帳醜聞的女權鬥士，挑機味甚濃。

仁藤夢乃睇到當然大怒啦！於是日前在X以千字文怒轟AV片商，大斥片商除了故意用非常相似的商標暗指女權團體因浮報帳目被抓，兩位女優在片中也分別扮AV女優以及女權份子的身份進行「交流」，轟目的旨在醜化組織，還想美化性交易，狠批片商用女性來攻擊女性，「這就是我為何如此痛心」，更強調自己不會因此而停止行動。

+ 2

而片商找這兩名AV女優當然有原因啦 ！因為兩位都曾為反對AV新法而發聲，月島櫻更多次跟Colabo交鋒，過往就曾走上街頭抗議，而這次作品月島さくら(月島櫻)也直接被貼上了「炎上商法」的標籤。就此事日本網民一面倒支持女優與片商，認為Colabo根本無理取鬧。但未知是否輿論壓力大，兩個平台FANZA(DMM)和U-Next都把作品下架了，現在只剩SOD和Amazon還可以買到作品......