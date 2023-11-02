「香港地盤工溝通技巧」告示笑爆網！16大爆笑例句教工人禮貌對答

人與人之間的溝通貴乎互相尊重，雖說講粗口不一定代表沒禮貌，「大聲不代表無禮貌」，甚至是朋友或同事之間的溝通方式，但若然有人因對方說粗口而感到難受或不尊重，就可能要收歛一下。近日社交平台再瘋傳一張疑似張貼在香港地盤內的告示，內容是教育各位地盤工的戒粗口溝通方式和例句，相當爆笑。



該張告示早年已有人上載至社交群組，至近日再被人轉貼到小紅書，令內地網民熱議。該告示以「人與人溝通技巧」為題，希望工友們改用禮貌回應的目的，是為避免產生「言語衝突」，盼可「促進生產力」。 例如被要求加班時，可以試著說「我或者可以OT把事情做完」，而不要說「X你老母想我做到幾X多點呀？X街！」表示意見時試著說「或者你可以去問下別人的看法」，而不要說「你睇下有無人會X你！」， 告示中並列出 16 大禮貌溝通句子，惹網民發笑。

16大爆笑例句教工人點戒粗口

+ 12

1.被要求加班時

試著說：我或者可以OT把事情做完

不要說：X你老母想我做到幾X多點呀？X街！

2.被要求執行時

試著說：我不肯定咁樣是不是能夠實行

不要說：根本就行唔X通？痴X線

3.質疑時

試著說：真係架？

不要說：唔X係丫！

《激戰》

4.表示意見之一

試著說：或者你可以去問下別人的看法

不要說：你睇下有無人會X你！

5.表示意見之二

試著說：我當然也很關心

不要說：睇下邊個會理X你

6.表示意見之三

試著說：嗯，這很有意思

不要說：呢啲乜X嘢嚟架？

《激戰》劇照

7.否認時

試著說：不好意思，我並沒有參與這項計劃

不要說：單野關X我事咩？

8.接受任務時

試著說：我會試著把這件事情插進工作進度中

不要說：你老母唔X早啲講

9.表達他人立場時

試著說：他可能不太熟悉這件事情

不要說：佢識X咩 or 佢知X咩

10.答覆質疑

試著說：所以你不太滿意呢件作品？

不要說：X！你又玩乜X呀？

《激戰》劇照

11.工作過重時

試著說：我手上的工作量可能有點過重了

不要說：你唔係想做X死人呀？

12.表示工作態度

試著說：我喜歡接受挑戰

不要說：又要我做乜X丫？

13.溝通（一）

試著說：我覺得這應該不會有問題

不要說：關我X事咩

14.溝通（二）

試著說：你可能還不太了解

不要說：你個脑裝屎架？

15.溝通（三）

試著說：是，我們是應該討論一下

不要說：你老X又要開咩X野X會丫？

16.溝通（四）

試著說：我了解

不要說：你都OnX 9

不少內地網民都激讚粗口果然是粵語精華，更指粗口是「香港特色」，有人認為「不要說」那個版本才符合交流，「一次就明，試著說太婉轉，唔啱我」，更笑言外地朋友可以拿來學廣東話。大家又認為哪個版本較理想呢？