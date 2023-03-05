地盤安全帽顏色冷知識　咩色最高級？工程網民：呢隻色係隱藏BOSS

工程在城市的發展中不可或缺，香港的大型基建工程也全賴工程人員努力才可成事，不過工程人員又可分為土木工程、環境工程、機械工程、電力工程等。然而某天有網民疑問，為何地盤內的工程人員所佩戴的安全帽，都有分為不同顏色，到底象徵著什麼意思？哪一種顏色又是最高級呢？或者只是隨機派發？其後有工程網民解答，其實背後真的有學問！



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工程進行時，工程人只在地盤活動都要佩戴合符規格的安全帽，確保生命安全免生意外。不過安全帽的顏色原來同時具有區分地盤不同工程人員的功能，比如有不同職能、持有不同資格的人士。不過顏色上的規定就沒有統一標準，視乎不同公司或不同的項目，都會有不同的安全帽顏色規定，但大致上類同。

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整合工程網民的留言，地盤內普遍而言安全帽分為四種顏色，分別是黃、紅、藍和白，黃色安全帽通常為一般工地人員和臨時工；紅色安全帽通常為安全督導員，一般負責指揮交通；藍色安全帽通常為吊運督導員／訊號員／監工／工頭等；白色安全帽通常為管理層／大判／顧問／政府工程師等。安全帽不能亂戴，否則可能引起工程人員之間的誤會。

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至於哪一個顏色的安全帽工程人員「最高級」，按常理而言是白色帽，而相反的則是黃色帽。不過，網民也提到地盤內也會出現其他顏色的安全帽，例如粉紅色、銀色等，笑稱如果當中有幸看到「金色」的話十分好運，因為金色安全帽通常為政府部門的高級官員，或者政商名人，簡稱VVIP級的人馬，他們會拿著金剷、戴著金帽、切燒豬主持動土儀式，網民笑稱只須遠遠看著，最好就「行開呢埋一邊就得㗎啦」。

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