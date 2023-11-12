內地律師力推香港新景點旁聽聆訊 教5步打卡網民激感興趣：有意思

香港鄰近內地，一直以來都有不少內地人訪港旅遊。除了吃喝玩樂，更會到訪香港不同的特色景點打卡拍照。近日，就有位內地律師在社交平台發文分享香港的旅遊新景點─位於金鐘的高等法院。但並非在外圍打卡拍照，而是走進法庭做這件事，令網民都覺得新奇又有趣。



小紅書截圖

近日，一位內地律師在小紅書發帖分享香港的旅遊新景點，作為律師的她發現香港高等法院對於大眾的旁聽制度非常友好，故而向網民分享這個香港的特別打卡點，就是位於金鐘的高等法院。更不單只是在場外打卡拍照，而是進庭內旁聽聆訊。她更列出「打卡」此景點的5步曲，好讓網民順利「打卡」。第一步就教旅客乘坐地鐡到金鐘再步行到高等法院。第二步到址後要由高等法院的正門進入，更清楚說明高等法院樓下是不需要查証件。

《踩過界II》劇照

進入法院後就到第三步，她提醒網民「先不要安檢。先去左手邊的LED屏幕看一下『聆訊表』，哪個法官在哪個法庭審理甚麼案件都有展示，選好要看的案件後再過去安檢。」更是提醒網民可以選擇個人較有興趣的案件再進庭旁聽聆訊。

除了教網民如何順利進入「旅遊景點」，更是提醒旅客兩步要注意的地方。她提醒旅客最好提前進入庭內坐好，最好不要遲到。而且在庭內千萬不能拍照或錄影，若被發現可能就觸犯法律。除了這兩點要特別注意，她都再三叮囑旅客一定要遵守法庭秩序和法律規定。

《踩過界》劇照

有不少網民都在帖文底下留言表示新景點新奇有趣，更是對審訊的過程極感興趣：「裡面真的像tvb演的嗎？法官大狀全套武裝那種？好想去看看！」、「已經安排好我們去香港的節目，就差假期了」、「有沒有電影裡面那些殺人案件可以聽？」但都有不少人擔心法庭如此莊嚴的地方，人多會搗亂秩序而影響日後真正有需要聆訊的人士。

根據香港司法機構提到旁聽法庭聆訊人士需要注意的事項，包括衣著應整齊合宜，以配合法院莊嚴的形象；不得攝影、錄影、錄音或繪畫法官、陪審員、證人及聆訊任何一方的肖像；不得作出與法庭事務或旁聽聆訊不相關的行為，例如飲食或閱讀報章雜誌等；不得使用流動電話或其他通訊設備作話音通訊等。