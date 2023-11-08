警察小紅書扮直播帶貨宣傳交通罰則　網民激讚：抓住大陸直播精髓

近年來内地網上直播帶貨盛行，不少網紅都投身直播帶貨行業，而最近網紅鄭香香就以其極快速度直播帶貨而聞名，與觀眾下單速度「拼手速」，引來一股熱潮，隨之亦有不少人效仿，但想不到連香港警察都加入這個熱潮。近日香港警察在小紅書上載了一條扮直播帶貨的影片更模仿度十足，讓網民爆笑。



圖片來源：香港警察官方小紅書截圖

近日香港警察的官方小紅書上載一條勸諭市民遵守交通規則短片，以「絲滑出行 • 一定要遵守交通規則」的爲題，除了最有特色帶貨態度和速度外，一整個直播的版面十分齊全，圖標都換上不同的交通標志，並附上2022各種交通意外的交通報告，在被網民轉載後，也引起不少網民的熱議。

圖片來源：香港警察官方小紅書截圖

影片中將大部分原影片中帶貨的貨品改爲違反交通規則的罰款，引起不少網民爆笑，「違泊$320」、「行人路踩單車$2000」、「衝燈$600、扣五分」，態度就如原影片一樣目無表情和冷酷，當中也有夾雜不少「提子」周邊，「提子錶，搶曬」、「提子袋，實用」、「提子頸巾，敬請期待」，但原來這是香港警方的防騙吉祥物，象徵「提防騙子」。

圖片來源：香港警察官方小紅書截圖

影片一出隨即有網民轉載，表示沒想過竟然連香港警察都會緊貼熱潮直播帶貨，並在自己的轉載文中感嘆「這也太有創意了吧，沒想過提子都有周邊商品」，影片下方也有不少網民感嘆香港警察這條影片有誠意和有趣，「哈哈哈哈完美抓住大陸直播的精髓」、「新型普法宣傳」、「後面個啊sir用最chok既樣比反應好正」、「好搞笑，但也實用。」。也有不少内地網民感嘆原來香港的罰款高昂，「連罰款都是内地的好幾倍」、「要是我們這邊都這麽罰，道路狀況都會好很多」。

資料來源：香港警察官方小紅書