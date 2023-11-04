旅行禁忌｜全球7大NG手勢勿亂做！畀Like極侮辱？這動作竟指：食X

去旅行時除了Plan行程之外，亦要留意當地的法律和規矩，若不小心觸犯到禁忌，就很容易引起衝突、影響旅行的美好心情。拍照時大家都會擺出不同Pose，但到外國旅行時就要注意這些動作當地會不會有其他意思。以下這7個禁忌動作不知大家又知不知道呢？



各地文化風俗不同，去旅行時一定要知道當地的一些潛規則和習慣。《開罐Opener》就集合了全球7大禁忌手勢，希望大家到外地時不會無意間犯錯。原來除了「舉中指」之外，還有幾個港人常用的動作也具侮辱性？！

👇👇👇點圖即睇全球7大禁忌手勢👇👇👇

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【1】V字手勢

「V」字手勢是不少人拍照時的必做動作，一般被認爲是「Victory」或「Peace」的意思。扮可愛時大家的「V」字手勢會變化出不同角度，不過要小心若到了英國、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭和南非這些國家，將手背朝外的 「V」字手勢是一種猥褻的手勢，與向人舉中指相等。

【2】畀Like

舉起手指公畀Like雖然在大部分國家都有讚賞的意思，又或者是用作截的士。但在澳洲、希臘或伊朗、伊拉克和阿富汗等中東地方則是侮辱性動作，與舉中指相等。

【3】OK手勢

「OK」手勢是港人表示「冇問題」常用的動作。不過這個手勢在希臘、西班牙和巴西代表肛門，與向人舉中指同義。在土耳其它則是侮辱同性戀的歧視性動作。而在某些中東國家則象徵「惡魔之眼」。

【4】勾手指

用食指指著人再向内勾，代表著叫對方過來。然而這在菲律賓被視爲叫貓狗的手勢，因此對人使用極具侮辱性。

【5】STOP手勢

將手心向人的制止動作在希臘、墨西哥、中東及非洲具挑釁和侮辱性。據説是源自希臘拜占庭帝國時期，犯人會被用沾滿穢物的手掌抹在臉上，因此STOP手勢意指叫對方「食屎」。

【6】ROCK手勢

將無名指、中指和拇指折起，舉起食指和尾指的ROCK手勢除了代表搖滾之外，在西班牙、巴西、意大利、葡萄牙和哥倫比亞這個動作被稱為「Corna」，是「你老婆出軌」的意思，對當地男性極羞辱。

【7】使用左手

雖然左囿的人較少，但仍有不少人都習慣用左手寫字、喝水。不過在印度及部分中東國家，左右手的分工非常清晰。右手用來吃飯、遞錢或拾起東西，而左手則用作清潔自己，尤其是在上完廁所後。因此，左手被視爲不潔，不能使用與其他活動。