大劉劉鑾雄狂爆金句「後悔之前幫個賤人」歷年8大語錄有句成潮語

大劉劉鑾雄今日(10日)下午突召開記者會，就近日網絡上的文章作出回應。現場記者會金句連連，一開始已大罵「後悔之前幫個「賤人」」，更指換腎謠言「呢個人作出嚟」，也提到投資恒大出現虧損，但直言「蝕幾多、賺幾多唔重要」等等。其實大劉向來以敢言見稱，大家又可知多年來他有哪些金句？



人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，突然宣布於今日下午3時30分舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。記者會上大劉金句連連，一開場已講「後悔之前幫個賤人，應該由佢破產。」他表示，當初是為仔女才幫手，惟回頭看，「寧願由佢破產，幫完佢有網上打手。」他稱，甘比在投資藝術品方面， 為他賺了200億元，「從來冇損失，如果有損失，都係我自己。」更狠批換腎謠言「呢個人作出嚟」，至於投資恒大出現虧損，他直言「「蝕幾多、賺幾多唔重要，你睇，有冇人追我孖展？」等等。

劉鑾雄在記者會上回應分身家一事他說：「有人賤到無論，成家做賊⋯⋯一早分哂啦，你知唔知點解我要分定家產呀？上嚟醫院睇我死唔去，唔夠兩分鐘就走咗，佢知我唔死得呀，仲同記者講同我好好關係呀。」更狠批對方全家都是「納米型賊仔」。

其實大劉向來以敢言見稱，過往也曾開記招及接受訪問時屢爆金句，每次都引起全港市民熱議，大家又可知多年來他有哪些金句？

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【1】殯儀之星

2002年羅文逝世，當年有傳遺囑請求大劉義贈一百萬應急還債，但治喪委員會的鄧光榮反駁沒有收過1百萬餽贈，認為有人「屈」羅文欠債造謠。另一方面，羅文老闆楊受成支付了喪禮費用。

大劉隨即發炮反擊，指有人替幕後老闆「殯儀之星」做爛頭卒。「發 霉 大 佬 、 業 餘 龜 婆 、 姿 整 佬 ， 呢 不 過係 爛 頭 卒 ， 我 連 佢 幕 後 老 細 殯 儀 之 星 都 未 驚 過 ， 唔 通 驚 佢 有 牙 ？ 」

【2】老千商人

2000年12月21日富商羅兆輝在遊艇上燒炭自殺但獲救。其後有傳媒報道，羅自殺是與大劉追債有關。大劉即召開記招，並指懸紅三千萬美元通輯一名「老千商人」，並細數「老千商人」的「十宗罪」。而「老千商人」和「殯儀之星」更成當年潮語。

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【3】為一蚊都會出賣我

呂麗君曾是劉鑾雄公開的女友，大劉曾讚她「為人純品，性格率直，不做作，完全無機心」。惟及後二人關係生變，大劉曾直斥對方「為了一蚊都會出賣我」。

【4】面皮厚過恐龍皮

2014年大劉呂麗君分手，大劉當時炮轟呂「面皮厚過恐龍皮」，是「百分百蠢人」、「講話不算數」，更曾直言：「唔好成日 甘比同呂麗君比，我決定同甘比結婚，係我哋之間 感情昇華決定，唔關佢事！」

【5】100個靚女在我面前，我都無動於衷

大劉與甘比結婚後多次公開示愛，「甘比是我最後一個女人」、「現在就算有100個靚女在我面前，我都無動於衷」，又讚甘比「從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢。」

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【6】撐兒子鬧年青人「離地」

大劉兒子劉鳴煒曾在2015年受訪時表示，年輕人「睇少啲戲、去少啲日本」，等樓價跌就可以入市。當年網民指他「成功靠父幹」、「不食人間煙火」。

大劉曾在傳媒訪問時力挺兒子，認為年輕人「唔係掂地，而係離地」：「依家有劏房，乾乾淨淨有冷氣咪好囉！」

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【7】執返劑喎，執返劑涼茶就可能有

大劉劉鑾雄1月3日召開記者會，交代他與舊愛呂麗君的關係，嚴正澄清外界對兩人可能會復合的揣測，又提到有已婚前度仍索求包包，「千其唔好以為我畀個手袋就可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。」

【8】依家行路連地下有張銀紙都執唔到呀

在記者會大劉狂爆金句：「男人同女人，有啲人去執人一劑可能益個女人，有啲人執人一劑係益自己，係相對嘅。我諗我依家肯去執呀，排隊排到黑龍江呀。