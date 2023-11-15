港男轟深圳4星酒店自助餐6宗罪！食客衣著肉酸+搶食:以為饑荒派糧

自通關後不少港人周末及長假期都湧上深圳消費，大家都大讚深圳食物購物平靚正，服務態度又好。不過近日就有一名港男唱反調，指日前到深圳一品牌酒店食自助餐，卻遇上不愉快經歷，更稱今次體驗真的令他大開眼界，認為只一味唱好的打手害人不淺。



該名網民日前在「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」FB群組發千字帖文，指上兩星期去深圳福田Four Points喜來登酒店吃自助晚餐，「除咗講粗口我都不知道可以講什麼」，轟該酒店好歹都是一間品牌酒店，「只可以說一句，這自助晚餐比東門$88一個隨便任食還要差。」

接著樓主由食客衣著以至食品質素和餐廳服務都狠批得體無完膚。他首先批評在場其他食客的衣著，指從未見過品牌酒店可以穿着得這麽涼快晚膳，「我想連泰國都不能這樣穿着」。他說店內食客每人都手拿兩個盤，而且不是拿菜而是挑菜，「好像紅酒燴牛尾，十分鐘後只剩下紅蘿蔔同汁」，「我還以為剛剛饑荒完畢中國政府在派糧」。

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接著他狠批職員的服務態度也差，指有女客人希望要一份三文魚腩，但這師傅頻說「我在忙你看不見嗎」，但樓主說只見他在清潔櫃檯。

而最大問題樓主發現酒店竟沒有refill，「起初我以為排不到燒生蠔或牛扒，還可以吃其他菜餚，但是我怎麼沒想到比200多元，是過來吃豆腐卜和蒸蛋還有這個中式臘腸臘肉pizza」，樓主指他由晚上六點開始食到七點已沒有Refill，「我有問到師傅能不能煎牛扒，師傅回我一句燒生蠔都不夠時間，今晚不會有時間燒牛扒」。

他也上載了放置雪糕匙羹那盆水的相片，「如果你身體好應該可以抵擋得住」，還批雪糕櫃不夠凍，所有雪糕都差不多變成奶昔。此外咖啡機不會出咖啡，「只是用來裝飾」，而果汁冰茶的顏色「比洗腳水還差」，只有罐裝可樂七喜可以有原裝嘅味道。至於水果他找了一圈也找不到，還有每次拿東西，「總有幾個大媽在你左右攝位拿東西」，坦言這次體驗令他大開眼界，畢生難忘，「這些打手真的不知害了多少人」￼。

大部分網民也留言同情這名網友的遭遇，「大陸食自助餐食平一定瀨嘢」、「睇到拳頭都硬埋」、「睇相仲慘過東門$88自助」，不過也有網民認為酒店本來是走中平價路線，而且食客沒有赤身露體，其實也可接受。而且樓主也不好彩估計是碰上了內地團才服務質素變差，「酒店應該屬悉國民情況，放拒絕refill，因為係無窮無盡嘅搶略，你技術不夠班， 搶唔到係合理嘅」。