日本BB患梅毒創新高！一原因孕婦不治療 醫生:BB外貌永留4大標記

過去一年日本患梅毒的人口不斷創新高，根據日本感染症研究所最新統計指出，今年截至10月4日，已有32名新生兒在出生時感染梅毒，創「先天梅毒」案例歷年新高，有醫生擔心，先天性梅毒會引致小朋友學習遲緩等後遺症出現，若情況持續下去情況令人憂慮。



根據《日本放送協會》報導，日本感染症研究所指出，今年1月截至10月4日，共有32名初生嬰兒在出生時感染梅毒，打破2019年23人的最高紀錄。專家指出，一般情況下梅毒螺旋菌在懷孕頭4個月無法通過胎盤感染給胎兒，若女生及早發現並積極治療，有機會可避免胎兒愛感染，否則有超過半數的胎兒會胎死腹中，又或會在懷孕4個月後透過胎盤，垂直傳染給胎兒，導致BB一出生就感染梅毒。

日本大學醫學部主任教授川名敬指出，不少女生根本不知道自己感染梅毒，故導致未有接受治療而令病毒傳給嬰兒，「而未來這樣的情況恐怕會越來越多。」而若嬰兒一出世便有先天性梅毒，則可能會出現發育遲緩、水疱、色素沉著斑、梅毒性禿髮、梅毒性甲床炎、馬鞍鼻、梅毒性假麻痺等症狀，其中馬鞍鼻、瘢痕、哈氏齒或是桑椹齒等永久性的外貌標記。

先天性梅毒患者或會有哈氏齒或是桑椹齒等永久性的外貌標記。

事實上，不光是先天性梅毒，日本梅毒感染患者數年持續增加，截至10月29日，全日本已有1萬2423名梅毒患者。當中患者人數最多的是東京、有2,490人，大阪府有1,365人，愛知縣有590人，福岡縣有588人，有較多患者的大部分屬於都市區。

日本梅毒感染患者數年持續增加，截至10月29日，全日本已有1萬2423名梅毒患者。（資料圖片）

雖然梅毒患者數字急升並沒有確切原因，但有不少人歸咎於「企街」、交友App及「爸爸活」等賣春行爲。指人們透過這些渠道與多個不特定對象約炮，令病毒快速傳開。而且他們似乎誤以爲梅毒很快就能痊愈，故而忽視預防措施。認爲近年市民對性衛生及健康的意識不足。