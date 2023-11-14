港男港九新界隨機藏$100港紙 拍片教網民尋寶引大量心水地留言

香港的好人好事每一天都在發生。近日，一位港男在社交平台發起「市區藏錢計劃」，這位港男在香港的不同角落藏起$100港元，拍攝影片讓網民自己去「尋寶」，力求分享喜悅。他亦稱為了致敬新加坡的分享喜悅活動，故而效仿每日派錢活動。



Instagram截圖

近日，一位港男在Instagram分享短片發起「市區藏錢計劃」，他每日會在香港的不同角落藏起$100紙幣，再發佈影片予網民憑影片中的線索尋寶，致力向社區分享喜悅。各影片中可見，港男會將$100港元紙幣摺成一小條狀，然後走到香港的公園，將紙幣放在木櫈的不當眼位置，甚至欄杆、牆邊等位置都有，並發佈在社交平台讓網民去尋找。目前已經走到過銅鑼灣鵝頸橋、葵芳新都會、黃大仙上邨等地方。

影片中除了會拍攝周遭的環境，亦會積極鼓勵網民「睇吓今次邊個會拎到呢份小禮物」、「尋到寶嘅你記得tag返我哋」、「希望大家今日都玩得開心」。更有一次，他將$100港元放在浸會大學外的公園內的一張木櫈，並指「今次應該最易估」。拾獲的女網民都拍片回應，激動大叫：「真唔真㗎？發達啦！」藏錢手法非常簡單，令網民都大讚港男的暖心行為。

經過多日發酵，已經有不少網民拍片回應港男，發佈尋獲$100元港紙的喜訊。更有不少網民在社交平台留言，希望港男到自己心儀的地方放「寶物」。互動性十足的活動，令不少網民好奇亦是熱烈參與：「跑緊落嚟」、「等我吖錢錢」、「比人攞咗，我慢咗一步」可見網民積極參與效果顯著。

影片來源：Instagram@負債人生