MissAV公佈11月最受歡迎女優TOP20　篠田優重入三甲/素海霖第幾？

MissAV11月最受歡迎女優排行榜已經公佈，篠田優因早前傳出引退消息，令搜尋其作品的次數大增，更打入了本月三甲，上次跌出20強的河北彩花今個月也強勢回歸，再次打入top 10.



篠田優一直都受歡迎熟女AV女優，而近日因其引退消息鬧得熱哄哄，未知是否因此惹來不少人好奇重看她過去的作品，而排名攻入第二名。至於11月27日將推出第六部作品的港產女優素海霖（藝名繪麗奈）雖然其第五部有關按摩題材的作品在本月熱門排榜首，但個人名次暫時在100大中未見入圍，始終跟其他女優相比作品數量還少，可能較輸蝕。

👇👇👇點圖看MissAV11月女優排名TOP 20👇👇👇

MissAV 11月最受歡迎女優TOP 20

第20位 稻場流花

第19位 美谷朱里

第18位 乙愛麗絲（乙 アリス）

第17位 姬哎華

第16位 木下日葵

第15位 波多野結衣

第14位 大槻響

第13位 百瀨飛鳥

第12位 彌生美月

第11位 森日向子

第10位 渚戀生

第9位 美園和花

第8位 濱崎真緒

第7位 河北彩花

第6位 渚光希

第5位 東條夏

第4位 石原希望

第3位 樞木葵

第2位 篠田優

第1位 松本一香（松本いちか）