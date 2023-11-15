42歲蒼井空爆兒子遭欺凌　7個退役AV女優近況公開！最成功竟是她

日本前AV女優「蒼老師」蒼井空自2017年宣告引退後，2019年宣布與DJ NON結婚，婚後生下一對雙胞胎兒子。近日蒼井空罕現身網路電視訪問，爆昔日身份令兒子遭言語霸凌。其實不少女優退役都希望可以重啓人生，不過有人成功有人失敗，《開罐》盤點了7名退役AV女優近況，不知大家還是否記得她們呢？



42歲的蒼井空在訪談中透露，雖然她退出AV界後結婚生子，但仍不時遭到網絡欺凌，連現年4歲的雙胞胎兒子也不能倖免：「媽媽是AV女優，小孩好可憐」、「當她的小孩絕對不會幸福」，她心想「到底是誰決定你很可憐？」。

其實不少女優退役都希望可以重啓人生，不過有人成功有人失敗，《開罐》盤點了7名退役AV女優近況。

【明日花綺羅】

現年34歲的明日花綺羅2007年出道，曾被票選為「最想整型成這位藝人的臉」第一名，當年以甜美外貌加超犯規身材，成為不少老司機的女神。2020年2月宣布引退後仍在社交平台活躍，近年經營美容、時裝等生意，早前更為其自家內衣品牌做生招牌變身兔女郎拍宣傳照。

吉澤明步

2003年入行，因貌似鄧麗欣（Stephy）在港走紅，2010年更曾與「神之手」AV男優加藤鷹拍攝《蜜桃成熟時33D》電影，但在2019年引退。2021年曾推出自傳小說《單體女優》，退役後更轉行做YouTuber，題材有穿搭影片、飲食影片，連瞓覺片都有；又曾搞烹飪班教煮餸，還去男性美容院擔任顧問，瓣數多多。

吉澤明步（X@akiho_yoshi ）

上原亞衣

92年出生的上原亞衣，2011年19歲AV出道，曾在網購網站DMM得到2013年「AV女優銷售排行榜」第一名，2016年引退，當時被稱為「上原亞衣最後之日」。2019年開設youtube頻道，曾一度到淺草ROCKZA劇場作脫衣舞表演，及後2021年在秋葉原開設女僕CAFE。

上原亞衣

相澤南

出生於香港的相澤南，在富裕家庭中成長，父親是商人，曾在美國居住了7年半，識講流利英文。2015年出道，2019年獲2019年《FANZA成人獎》「最優秀女優獎」桂冠。

2023年6月在台灣宣佈，因為社長男友去世讓她深受打擊而即時引退，及後來港拍劇《東京愛情動作故事》，又傳出接拍三級愛情喜劇片《一路向西2》，電影結集5大女優包括已引退的日本AV女神三上悠亞、波多野結衣、村上悠華及香港首位AV女優繪麗奈。

小澤圓

1978年出生的小澤圓因其作品的銷量屢創紀錄，故被譽為AV界的女皇。據知小澤圓自小家境不錯，更有傳聞她是千金，當年出道拍攝成人作片純為貪玩。

1998年拍攝香港三級電影《偷情男女》，2004年正式引退，曾開設個人網誌由AV女優轉行做作家，不過個人網誌經營不久就淡出，後來甚至刪除官網，2008年後再沒有她的消息。

沖田杏梨

被喻為「人類最強Body」 , 2010年於日本出道。首部個人作品「一億元保險的肉體」, 她更為自己的巨乳投保一億日圓。不過她2016年已引退，翌年更與一名日本男性結婚，2018年4月30日生下女兒。

2021年，沖田杏梨用五年條款將作品逐步從各AV公司官網上下架，引來不少老司機傷心。退出後除結婚生女，2023年更組5人女團「BLACK DIAMOND」，又多次在日本及國外表演彈鋼琴和吹色士風，人生相當精彩，可說女優當中最能重啓人生。