日本推性行為同意App　做愛前按「我願意」以避刑責！惹全國鬧爆

日本每年都發生不少性罪案，當中包含猥瑣、强奸等「不同意性交罪」。不過在審判中如何定義「非自願」一直是議題，有日本企業就計劃推出一個手機應用程式，讓人們在性愛前在電子同意書上按「同意」，以避免事後被控告、出現虛假指控的問題，引起日本網名熱議。



日媒《產經新聞》報道指，日本今年7月起對性犯罪的條款進行了修改，强制或準强制猥褻及性交罪將分別併入非自願猥褻罪和非自願性交罪。適用於受害者處於「難以形成、表達和實現反對意志的狀態」，例如醉酒、虐待及威脅等情況。

不過在性行爲中沒有第三者在現場，出現冤罪也是在所難免。在審判中如何定義「非自願」一直是難題，最終還是要根據具體情況來決定。於是日本一家經營婚姻介紹業務的公司決定開發一款名為「キロク」，由律師監督的性行爲電子同意書應用程式。

「キロク」程式内按點擊「同意」並掃描二維碼記錄時、地、人後可用作庭上證據（ABEMA截圖）

在進行性行爲前，使用者可在「キロク」程式内相互確認相關刑法條款後，點擊「同意」按鈕，開啟GPS並掃描營幕上二維碼與對方分享。同意記錄會儲存在應用程式內，並可以用作庭上證據。

不過今年8月公佈服務細節時，「キロク」就在社交平臺引起熱議。當中許多人對服務表示歡迎，認爲「可以向伴侶傳達性合意的重要性」，但亦有不少擔心過往同意記錄被泄露，「對方可能會威脅我按同意」,或「要撳掣好破壞氣氛」等負面意見。收集到網民的意見後，開發公司目前正為未來正式發佈進行改進。包括添加允許用家在同意後48小時內「取消同意」的功能，以及將平臺由手機App更改為安全性較高的網站。

據日本網絡情報公司「BIGLOBE」的調查指，全國20歲至50歲受訪者只有一半的人（50.7%）表示一定會在性行爲前徵得同意。在另一調查中亦有42% 的人表示，「老實說，我不知道性合意具體是甚麽」；明顯意識不足。負責監督的律師就表示「キロク」的數據可以作為法庭證據同時，也希望能有助於在年輕一代中傳播性行為需要徵得同意的意識。大家又對這個「性行爲同意」App又有甚麽看法呢？