女高中生接内衣廣告遭退學　出寫真集反擊！最新性感照曝光惹爭議

今年2月，一名日本女高中生因爲接了一個内衣廣告而遭學校退學，連十分期待的學校旅行都不能參加。當時有不少網民力撐，認爲她沒有犯法，學校的懲罰太嚴重。而這位女生退學後竟推出了一本寫真集，她最新的性感照更是引起不少網民熱議。



現在於Instagram上有逾18.5萬位粉絲的18歲日本女高中生KOL「ちーまき」（Instagram: @116tn_）今年2月因為接了日本知名內衣品牌「Angellir」的廣告、在Instagram上載內衣照，而被學校因「禁止兼職」及「有傷風化道德」跳過停學直接罰她退學。她透露自己最終以「自願退學」方式離校，轉讀較有彈性的「通信制」高中。當時事件受到日本網民熱議，不少人同情她，認爲學校突然將她退學很可憐。更何況她行為並非犯法，批評校規太嚴謹。

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事隔數月，「ちーまき」於6月登上日本 「週刊プレイボーイ」（週刊Playboy），並推出自己首部電子寫真集「わたしらしい。」。當中換上性感泳衣、比堅尼及JK校服共6套造型，配合學生妹的清純相貌，售價1,100日圓（約港幣57元），吸引不少粉絲支持。

「ちーまき」9月27日迎接18歲生日後終於成人，最近她上傳的最新性感照再次引起網民熱議。照片中她穿上一套黑色的比堅尼，晒出白滑美背，胸前更是鏤空設計，露出大片美乳。「南半球」全看光，有網民就表示「咁嘅裝扮真係應該要退學」，指她的裝扮越來越性感暴露。甚至有網民形容她看起來像任職風俗的女子，不像一名高中生。