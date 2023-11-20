一哥蕭澤頤帶領警察登陸抖音　粉絲將近200萬！網民:我以爲拍電影

近年來多了不少香港人使用内地社交平台，加上短視頻成爲網上一主要趨勢，特別是小紅書及抖音，香港警察在經營官方小紅書後一直收穫大量好評，近日更「食住個勢」，大玩抖音。



警察官方抖音截圖

昨日（19日），警察正式登錄抖音官方賬戶，並上載一條24秒的影片，影片中介紹警察各部門，包括爆炸品處理課、反恐特勤隊、警犬隊、機場特警隊等，片尾更由警務處處長蕭澤頤帶頭呼籲用戶關注，「香港警察正式加入抖音，請大家關注我地」。

截至今日（20日）中午12點，雖然該帖文還未夠24小時，該貼文已收穫245.7萬人點讚，177.2萬用戶關注，可見警察在内地市場深受歡迎，甚至比早前開的小紅書成績更加耀眼，目前警察官方小紅書只收穫6萬粉絲，抖音的關注將近是小紅書的30倍！

而其拍攝手法神似港產電影而引起大批内地網民的關注，在短短不足24小時已經吸引22萬個留言，評論一面倒支持及歡迎香港警察進駐抖音，「我還以爲拍的電影」、「進抖音的第一個視頻就是這個」、「熱烈歡迎，還有那個警方沒有進駐抖音！」、「啊sir也太帥了吧」、「聽警察叔叔的話，果斷關注。」