港男貪平$100揾淘寶設計公司Logo 　作品激似粗口！網民:用AI好過

網上購物方便俐落，早已成為不少人的購物方式。但正因為淘寶方便又便宜，甚至令大多數人「咩都淘寶」。不但日常用品、衣物可以淘寶，就連設計都可以淘寶。近日，一位港男在社交平台發文分享其公司用淘寶設計Logo，結果Logo用不成，還遭笑爆Logo設計激似一個字！



近日，一位港男在連登發文，他稱其公司打算轉商標，但金錢預算有限。於是他就打算嘗試用淘寶替公司設計商標，他表示「貪平去淘寶睇下搞唔搞得掂，見佢$100蚊咁平咪試下囉」。怎料，設計成品令港男「一見難忘」。開罐記者就「設計Logo商標」在淘寶上搜索，可見價錢由人民幣¥29-¥500元都有，亦寫有「不滿意全額退款」、「設計滿意為止」等字句。

港男就分享了淘寶$100的設計成品。從圖中相片可見，設計成品是橙色底，白色圓圈內有些看似字的線條。賣家就指「這個是用『保』字和錢幣結合做的」，更指這個設計有雙重保護的含意在內。港男卻向賣家直指設計激似粗口字，「呃...這看起來有點像個X字」他表示不滿意設計，更是笑料一則，以此提醒網民不要貪便宜。

《大叔的愛》劇照

事件遭一眾網民嘲笑事主：「一嚿水嘅設計都咁有創意你仲想點？」、「用ai好過啦」、「幾靚吖，照隊上去比公司啦」、「幾好呀，一睇就有印象」、「其實功力唔差，但真係有啲似X字 」、「喺office睇到笑到痴線，啲同事以為我癲咗」。