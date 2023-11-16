床蝨｜化學博士K.Kwong教用$3神器滅蝨　加入砂糖曱甴、螞蟻都死!

床蝨危機近日蔓延至全球多個城市，不少港人紛紛擔心床蝨是否會經由旅客攻入香港，人心惶惶。不過其實床蝨在香港非常常見，日前化學博士K.Kwong在Facebook專頁上分享只要$3就可以滅蟲的方法，方便又實惠。



（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰日前出席立法會食物安全及環境衞生事務委員會時表示，床蝨在香港等亞熱帶地方較為常見，被咬到後對健康並無大礙，呼籲市民不用太擔心。但被咬到後會出現痕癢，發現蝨時感覺亦不衛生，因此大部分人都會用盡方法滅蟲。

（Facebook截圖）

化學博士K.Kwong日前在Facebook專頁上分享「3分鐘化學：硼酸滅蟲」，指坊間賣幾百港元的滅蟲藥「硼酸鹽」其實是固體酸「硼酸」的水溶液。他講到將硼酸混水製成水溶液噴在需滅蟲的地方後，水分會蒸發，化爲微粒粉末遺留在物件上。又表示「唔該噴嘅時候戴口罩因為呢啲微粒乾咗可以入肺」，提醒市民因爲始終硼酸有毒，雖然接觸到少量問題不大，但還是少吸為妙。至於溝水的比例，並沒有指定，水溶液乾了一樣變成微粒結晶。

他解釋到其實昆蟲其實很喜歡自己身體乾淨，當身上黏到硼酸粉後牠就會想辦法弄走。不過硼酸粉部分結晶是尖的，黏住昆蟲之外也令牠們清潔自己的時候會刺穿保護外表皮的脂肪質，令部分昆蟲因此容易脫水最後死亡。另外有部分昆蟲用口幫助清潔，從而吸入硼酸，硼酸會破壞昆蟲的神經和胃部，從而滅蟲。

（圖自K.Kwong Facebook專頁）

有網民問到家中有寵物可否使用硼酸滅蟲，K.Kwong就表示不應在寵物活動的地方使用，建議「勤力啲清潔梳毛，禁止寵物入用咗滅嗰蟲劑部分屋企」。K.Kwong亦分享到若將硼酸1:1混入砂糖，就能變成藥餌式滅蟲劑，除了床蝨之外亦可以用以殺死曱甴、螞蟻。這種「硼酸」Boric acid售價只需3港元，在藥房或五金舖就可以買到了，有需要的大家不妨試試啊！