釣魚男釣到胸圍「差啲釣到美人魚」網民一睇款式即爆笑：你就想！

不少男士都喜歡放假到岸邊釣魚，不過若運氣不佳，有時全日無魚上釣，甚至以為有魚上釣怎料釣到其他異物。近日有網民在社交平台發布一張圖片，疑似釣魚不成卻釣到一個胸圍，惹來網民遐想。



香港街市魚類海鮮研究社FB群組

近日有網民在「香港街市魚類海鮮研究社」FB群組發帖文，指「差啲啲就釣到美人鱼，可惜俾佢金蟬脱殼走甩咗」。按樓主的圖片所見，魚勾勾著一個全濕透的啡色無鋼圈胸圍，而胸圍帶也較為粗身，不過樓主並未有交代時間地點。

不少網民對樓主釣中胸圍爆笑指他「成就解鎖」，而眾人更單從胸圍款式去猜測物主的真身，「就算真係美人魚，都係一條上咗年紀嘅美人魚」、「戴老人家奶罩既美人魚」、「「金蟬」定係「阿蟬」??」，「四十年前喺鯉魚門都釣過一個，真係好聚手」，也有網民糾正樓主一定不是美人魚，「美人魚個胸圍用扇貝做架」。

《美人魚》

事實上不少釣魚人士都有試過釣到其他異物。綜合外媒報道，今年8月中美國明尼蘇達州就有一位少年在湖邊釣魚時，意外釣起一個錢包，打開赫然發現裡面竟裝有2,000美元現鈔；大陸山東近月也發生驚奇釣魚事件，一名男子搭船出海釣魚時，釣到龐然巨物，原以為有大魚上釣，怎料竟然釣到一架「飛機」。當地海警獲報後，隨即出動打撈，推測應該是演習用的靶機。