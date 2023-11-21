網民遊日本想睇橫濱高達　呻朋友plan錯行程去了台場高達：想喊！

香港有不少高達迷都會去日本朝聖，尤其橫濱海岸的 1：1 實物高達，全身關節可動，可以做出下蹲及模擬步行等動作。不過近日有網民就在社交平台討苦水，指日前隨朋友同行往日本旅遊，事前已表明想去睇高達，怎料朋友plan錯行程去了東京台場睇另一個不會動的高達模型，令樓主極為失望。



有網民近日在「高達同好聚 GUNDAM」FB群組發帖文，指自己指自己不算好die hard高達迷，但對高達略知一二，日前跟朋友去日本旅行，在YouTube見不少YouTuber都拍過橫濱巨大高達，認為相當吸引，於是跟負責計劃行程的朋友表示「我想睇巨型高達」，結果朋友計劃行程第三日去睇高達。

東京台場高達（資料圖片）

怎料當去到附近時，樓主發現四圍環境和建築跟早前睇片有相當大出入，直至去到目的地才知「瀨嘢」，隨即跟plan行程的友人表示： 「點解同我想睇個個唔同嘅？」樓主表示直到11時有「所謂嘅變身Show」，發現該高達「全程淨係識不停發光閃下閃下，全程一碌木唔識郁，唔似橫濱個個識行識走，隔離個Mon淨係播啲高達動畫」。他坦言十分失望，「大佬我比咁貴團費，去睇一個淨係識發光唔識郁嘅高達做乜Spring？！」

橫濱高達 （資料圖片）

樓主指他事後才知原來台場有另一個高達，結果全程苦口苦面想喊，而朋友只表示自己沒有「追開高達」，「是但啦！咪又係高達！一X樣姐！」樓主更以食PIZZA作比喻，「我想去食Pizza Express，你帶我去食Pizza Hut」，但也怪自己無做資料搜集，唯有安慰睇到一個新巨型高達。

《愛回家之開心速遞》截圖

不少網民對樓主遭遇都不表同情，認為樓主對事件絕對有責任，自己做free-rider沒有資格怪人，也有網民認為其實由東京去橫濱的車程也短，樓主可以即時離團去，根本不用埋怨。也有人認為樓主似假膠到寫潮文，不過樓主在留言區反駁，事件真確無誤，更表示自己才剛下機，又解釋該名友人很獨裁，他不能離團獨遊是因為對方保管旅費和證件，而且當時對方指已訂台場附近酒店，來回橫濱台場好麻煩而拒絕，故最後也沒有到心儀的橫濱高達觀看。

橫濱高達仲識跪，真心跟台場差超大（圖片來源：滿分的旅遊札記）

由Bandai 打造的橫濱高達「Gundam Factory Yokohama」在 2020 年展出，該高達高 18 公尺，更是1:1 可動式「RX-78-2 鋼彈/高達」，整體重達 25 公噸，有 24 個可動部位，神還原了動漫中的姿態。Bandai原定在 2023 年 3 月結束展期，但因應海內外粉絲的支持，最後延長至 2024 年 3 月 31 日，所以樓主如果想親身體驗，就要明年4月前再去多次日本喇。