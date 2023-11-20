內地女遊港坐高鐵驚見鄰座少女寫遺書！危急下一舉動網民大讚有愛

近日多宗年輕人輕生的新聞令人心痛，事實上人生總有高低起跌，在低潮時若有人關心，即使一句說話，可能結果也會不一樣。近日有內地網民在社交平台表示，遊港後坐高鐵回內地的途上，赫然發現隔鄰座女生竟疑似寫遺書，情急之下她做了一個行為，令網民大讚「好人一生平安」。



一名內地網友近日在小紅書上發長文，指日前跟男朋友來港遊玩兩天，在坐高鐵回程時，發現鄰座女生正在邊哭邊打電腦，她好奇一看即大驚，「我就瞥到她開頭寫的是『媽媽』，該死的八卦心就順著往下看了......再往後看，不對，看到『對這個世界沒甚麼留戀』這幾個字，我都有點大腦當機。」

樓主即意識到對方可能正在寫遺書，於是立即告知男友，擔心少女之後會做出傻事，但身上沒有紙筆，於是立即問高鐵職員拿筆，然後在口袋裡找了張購物收據，趕緊寫了一篇長文給對方。

《總理與我》劇照

「……聽到你一直在哭，可能你對這個世界沒有依戀了，但是我敢說，真的不好輕易放棄，在給自己一點時間吧！哪怕是為了媽媽！幾個月前，我也是抑鬱成人，想不明白或者的意義。幸好，我慢慢好了起來！我好好的，病也有了好的進展，請相信我！除了自己親人的生命和健康，沒甚麼大不了的！人，好不容易來一趟世界，世界多奇妙啊！總會有值得你去發現的美好！加油！會好的！陌生人上。」

樓主指當時擔心未寫完少女已下車，最後原來大家都在在同一站下車時，她即衝上前將紙條遞給對方：「我是坐你隔壁的，這個給你。」樓主說那女生坐錯座，坐了她原來的座，但當時樓主心情不好所以也不去計較，認為或許這個是老天的安排，「希望老天這個安排，起到了作用！」

帖文一出，不少網民被樓主的善心行為感動，「好人一生平安」、「看哭了看哭了」、「是天送她善意」，大家也希望那女生可以看到樓主在小紅書的帖子，知道不少人都有留言鼓勵她，不要輕易放棄生命。