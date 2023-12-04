台灣人一惡習遭日本人咁諷刺　出事例子數唔完　台網民：就是事實

講到台灣，許多外國人的印象是人很熱情、有許多美食。不過近日有一名日本人來出差，卻發現了台灣人有「1個壞習慣」，那就是寧願自己方便，造成別人困擾也不放在心上，引起網友熱議直呼「就是事實，沒有什麼好說的」。



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一名網友在PTT以「日本朋友：台灣人習慣造成別人困擾？」為題發文，他表示最近有一位日本同事來台灣出差，因為準備要回國了，於是帶她去吃熱炒，但就在酒酣耳熱之際，她突然冒出一句「有個現象她覺得很詫異」，那就是台灣人的一個壞習慣。

同事表示，台灣人寧願自己方便，造成別人困擾也ok，就算造成危險也不在意，她在10分鐘的車程中就看到，逆向、斑馬線不讓行人、併排停車、闖紅燈、跨越雙黃線、行人穿越分隔島過馬路、人行道騎車、騎樓被攤販佔據超難走等等現象。

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原po當下也不知道該如何解釋，只淡淡回了「民族性」三個字，但也好奇，如果其他人被問到這個問題，有沒有比較好的答案？

文章一出馬上引起網友熱議，紛紛留言「就是事實，沒有什麼好說的」、「事實，很中肯」、「台灣人不覺得有困擾到別人啦」、「做自己、好自在」、「事實啊，檢舉的人還會被打成什麼檢舉」、「人~情~味~」、「無法反駁」。

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不過也有人認為，「反觀日本人過度強調不造成別人困擾，才是社會集體的情緒勒索吧！」、「日本人一堆看不見的潛規則才好笑，台灣都直接來，沒有在演的」、「先問問她日本為何要造成全球的困擾」、「日本民族性就是這麼壓抑」、「日本人也會啦，只是日本社死比較嚴重」。

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