日本食拉麵紙巾丟碗內竟犯法？律師指定罪看一條件　建議放這裏

拉麵｜遊日注意｜到餐廳吃飯時，不少人都會習慣將用完的紙巾丟進碗碟中，覺得比較方便店員收拾。但原來在日本將用過的紙巾丟進碗裏面很沒禮貌，甚至有可能會犯法？！



《孤獨的美食家》劇照

不少港人到日本都喜歡吃拉麵，但不知大家平常吃完會將紙巾丟在哪裏呢？早前一家拉麵店在網上發文表示不滿客人將紙巾放進碗内，引起不少網民同意，指這行為令人不快，亦很沒有禮貌。日前日媒「大人んサー」就咨詢一名律師，指將用過的紙巾丟進碗裏可能屬犯法。

（網上圖片）

律師解釋，即使沒有破壞物品，但若做了導致該物品失去其功能或效用的事情，都有可能會被指控「器物損壞罪」。芝綜合法律事務所的律師牧野和夫舉例，曾有人在餐具上小便後被定罪，但他同時指出，要構成「器物損壞罪」罪名，條件是該人士有故意破壞物品的意圖。

以將紙巾放入碗中的行爲而論，用清潔劑徹底清洗消毒後，碗就能如常使用；而且一般人並不是抱著破壞意圖丟紙巾，因此被成功定罪的機會較低。不過假設患有流感或新型冠狀病毒等傳染病的人去拉麵店，而他用紙巾抹鼻涕，再將用過的紙巾放入碗中，意圖將疾病傳播給其他人，就可能會被指控刑事毀壞財產罪。

（網上圖片）

紙巾應該放哪裏呢？

即使顧客沒有傳播細菌的意圖，餐廳隨後因衛生問題而丟棄碗會蒙受損失，按法例店方有權要求客人賠償， 不過這種情況亦十分少見。那麽紙巾應該放哪裏呢？有餐廳管理顧問就表示，根據餐廳類型和每個地區的垃圾分類方法都有不同，若去拉麵或蕎麥麵餐廳時將用過的紙巾放入碗中，可能會吸收剩餘的油或汁液，從而使餐廳更難以分類垃圾。

因此，使用後的紙巾應該以看不見髒了的部分的方法摺起，然後放在旁邊。但是，這只使用於用來擦嘴的紙巾，若是用來抹鼻涕的紙巾，則應把它帶回家或扔進廁所或附近的垃圾桶裡。