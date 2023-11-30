日本奈良岡寺發文鬧爆賞楓遊客無公德！竹燈籠、手水舍被破壞偷走

無品遊客｜最近踏入紅葉季節，有不少人都赴日到訪當地的賞楓熱點打卡。不過日前奈良一家寺廟就因爲有遊客破壞寺内物品，而在網上發帖控訴，直指「寺廟不是Studio！」。



位於奈良的岡寺是當地知名的賞楓熱點（X圖片）

位於奈良的岡寺是當地知名的賞楓熱點，今年寺内放滿了和傘作裝飾，亦有竹燈籠和行燈。寺前的水手舍水池中也放滿了玻璃珠，色彩繽紛。不過日前寺方在X（Twitter）的官方帳戶上發貼文，講到夜間寺中的竹燈籠和手水舍的水盤被遊客破壞，亦有LED燈和小型竹燈籠被偷走。

（X截圖）

「寺廟不是出租Studio！」

岡寺表示不論他們警告多少次，還是有遊客繼續滋擾行為，影響到其他參拜者。甚至有手持相機的遊客極無禮貌、大聲辱罵，寺方表示：「寺廟不是出租Studio！」又講到有不少訪客都會帶著小朋友，若不小心弄壞物品也是無可奈何，但有不少情況下都明顯是由成人導致。寺方表示，為自己想拍照而擾亂到他人、忽視他人的行為，是完全不能接受的，希望遊客到訪時能遵守良好的禮儀。

不少日本網民認爲爲了打卡而騷擾到他人、破壞或偷走物品的行爲很自私，怒指「太過分啦！會有報應！」。大家賞楓時也要記住留意禮儀，小心影響到周遭的遊客啊！