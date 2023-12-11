港媽投訴外傭疑垃圾桶小便　黃色液體極可疑！網民錯重點：好熱氣

請外傭在家幫忙打點家頭細務，照顧小孩老人是不少都市人的選擇。能遇上得力助手當然好，但也有不少家庭碰著幫倒忙的外傭。近日一位港媽在社交平台發帖，她稱家裡聘請了2位外傭，有日竟驚見廚房的垃圾桶內有不明的黃色液體。她懷疑是外傭在垃圾膠袋中如廁，直指「真係人都癲」。



Facebook截圖

近日，一位港媽在Facebook社團「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，她指「真係人都癲，夜晚個垃圾桶發現不明黃色液體」。圖中為港媽擺放在廚房使用的垃圾桶。她指，舊外傭姐姐在當晚9時清理完垃圾後，就返回在廚房內的工人房休息，而新外傭姐姐則去洗澡。

《愛回家之開心速遞》劇照

直到當晚10時，港媽剛好走入廚房清潔杯具，就在她掉抹手紙入廚房的垃圾桶時，驚現「一大撻黃色液體」。港媽隨即呼叫在工人房休息中的舊外傭姐姐問個究竟，但「佢淨係識答唔知，垃圾佢掉，垃圾袋佢換，之後冇人用過」，而圖中在黃色液體之上的抹手紙都是港媽發現時掉下去。

Facebook相片

港媽對於這灘黃色液體極具疑惑「我唔肯定係咪尿，企喺度聞唔到尿味，我唔會貼埋去聞。就算唔係尿，一個垃圾桶都唔應該有咁大撻液體喺裡面！」港媽認為即使這灘黃色液體不是尿液，都不應該直接將液體倒入垃圾桶。

Facebook截圖

但都有網民質疑，圖中的液體並不是尿液「痾夜尿都唔會10點呢啲時間啦，況且啲色都唔似尿，會唔會倒瀉嘢落垃圾桶呀」、「好熱氣吓喎」、「嘩，如果係尿都好黃吓」。見及不少網民質疑圖中液體的鮮黃色不像尿液顏色，港媽更追加解釋「我生咗兩胎，每次產檢都要帶原汁原味冇稀釋過的尿液，真係會有呢隻色，有時會更深色或更淺色，你哋平時見到嘅尿屙入馬桶，已經比廁所水稀釋咗，啲色先會唔同」。

《燦爛的外母》劇照

網民對此事都激感興趣，留言：「唔好理，唔好清，聽日聞到尿味咪知囉。知驚嗰個會靜雞雞處理咗佢，你等睇戲」、「所以CCTV很重要，因為有CCTV，我之前先會知道工人在廚房挖完鼻屎唔洗手，切完生肉唔洗砧板」有不少網民都建議事主在家中安裝閉路電視，保障安全。